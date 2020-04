Geburtskliniken wollen nach Ostern über Väter-Verbot im Kreißsaal beraten

Leipzig

Viele werdenden Eltern sind seit Freitag in Aufruhr: Während der Geburt ihres Kindes darf der Vater oder die Zweitmutter vorerst nicht mehr mit in Leipzigs Kreißsäle. Die Geburtskliniken werben nun um Verständnis bei den Paaren, denn es gehe um die Sicherheit des Krankenhauspersonals und der Neugeborenen. Nach Ostern soll erneut über das Verbot gesprochen werden.

„Wir lieben familiäre Geburtshilfe und uns fiel dieser Entschluss sehr schwer“, sagt Holger Stepan, Leiter der Abteilung für Geburtsmedizin am Universitätsklinikum Leipzig. Der Entschluss fiel in Abstimmung mit dem Klinikum St. Georg und dem Elisabeth-Krankenhaus. „Wir müssen aber auch realisieren, dass wir am Anfang der Coronavirus-Pandemie stehen und uns absichern müssen, dass unser Personal auch noch in sechs Wochen arbeiten kann“, so Stepan.

Vorsicht steht an oberster Stelle

Statistiken aus China, Italien und Spanien zeigten, dass vor allem das Krankenhauspersonal gefährdet sei, gibt er zu bedenken. „Das Schlimmste, was passieren würde, wäre, dass unser Kreißsaal zusammenbricht“, erklärt er. „Wir können noch nicht genau sagen, ob für Kinder ein Risiko besteht und wie das aussieht, deshalb steht Vorsicht an oberster Stelle“, sagt auch Uwe Köhler, Gynäkologe am Klinikum St. Georg.

Stepan hat die Erfahrung gemacht, dass werdende Eltern Verständnis zeigten, wenn die Ärzte es ihnen erklären. „Die Frauen sind nicht mutterseelenallein bei der Entbindung. Bei uns gibt es eine Eins-zu-eins-Betreuung“, so der Arzt. „Natürlich sorgen Väter für Geborgenheit während der Geburt“, erklärt Köhler, „doch unsere Hebammen sind gut ausgebildet und sorgen, so gut es geht, für Entspannung“.

Nach Ostern neue Verhandlung

Nach Ostern kommen die Ärzte der Geburtskliniken noch einmal zusammen. Sie seien stets im Austausch und bewerten die Lage neu. Sobald sich die Ausbreitung des Coronavirus’ verlangsamt hat, würden auch die Maßnahmen gelockert werden.

Von Nicole Grziwa