Leipzigs Bibliotheken wieder geöffnet – 400 Besucher in den ersten zwei Stunden

Leipzig

Knapp zwei Monate standen die Bücher in den Bibliotheken ungelesen in den Regalen. Nun dürfen Leseratten wieder in die Wortwelten eintauchen, denn seit Dienstag haben die Stadtbibliothek und ein paar Stadtteilbibliotheken geöffnet.

Am Gebäude der Plagwitzer Bibliothek ist mit Kreide ein Wegweiser zum Eingang angemalt. Weitere Anweisungen: Zuerst die geliehenen Bücher an der Außenrückgabe zurückgeben – danach um die Ecke in einen Seiteneingang, wo schon eine Frau wartet. Die Hände jedes einzelnen Besuchers werden desinfiziert, alle müssen sich einen Korb mitnehmen, damit abgezählt werden kann. Denn pro 20 Quadratmeter darf sich eine Person in den Bibliotheken aufhalten. „Vor 11 Uhr hatten wir schon die erste Schlange“, erzählt Matthias Örtl, Sachgebietsleiter West. Ungefähr 50 Besucher waren in der ersten Stunde da, gewappnet mit einem Mundschutz.

Für Matthias Örtl, Sachgebietsleiter West, sind die neuen Vorkehrungen eine Sache von Learning by Doing. Quelle: André Kempner

Auch in der Stadtbibliothek gibt es einen Ansturm, aber auch da halten sich alle an die Vorgaben. Schon in der ersten Viertelstunde registrieren die digitalen Personenzähler am Eingang 50 Besucher, in den ersten zwei Stunden sind es insgesamt 400. „Wir sind beruhigt und zufrieden, dass alles so gut klappt“, sagt Sprecherin Heike Scholl. Bei den Markierungen müsse noch etwas nachgebessert werden, da es in der großen Bibliothek schnell unübersichtlich werden kann.

Im Eingangsbereich der Stadtbibliothek werden die Besucher digital gezählt. Quelle: André Kempner

Denn natürlich muss auch hier der Abstand eingehalten werden. Kinder unter zwölf Jahren dürfen nur mit einem Erwachsenen in die Bibliotheken gehen, und es gibt Mundschutzpflicht. Zwar bildet sich immer wieder eine kleine Schlange vor dem Eingang, aber es geht zügig voran, wie Birgit Spazier zufrieden feststellt, Leiterin der Stadtbibliothek. 1900 Medien wurden bis 13 Uhr ausgeliehen und 1960 zurückgegeben. Der Tagesdurchschnitt liegt normalerweise bei 3500 ausgeliehenen Medien.

Das sind die Regeln der geöffneten Bibliotheken Die Leipziger Stadtbibliothek sowie die Bibliotheken in Plagwitz, Grünau-Mitte, Südvorstadt, Paunsdorf, Gohlis und Böhlitz-Ehrenberg haben wieder geöffnet. Pro 20 Quadratmeter darf sich eine Person mit Mundschutz und nicht länger als 20 Minuten in den Gebäuden aufhalten. Je kleiner die Bibliothek, desto kleiner die Anzahl der Besucher. Geöffnet ist von 11 bis 18 Uhr. Der Rückgabeautomat ist ab 8 Uhr in der Stadtbibliothek geöffnet.

Viele haben schon auf die Eröffnung gewartet, treue Besucher riefen beim Servicetelefon an, um nachzufragen, wann sie wieder Bücher ausleihen können. „Ich freue mich. Gerade wenn man zwei Kinder hat, gehen einem die Ideen schnell aus und die Sachen, die man da hat, sind schon ausgelutscht“, erzählte eine Besucherin in Plagwitz. Und Viele haben zugeschlagen: Sah man sich um, konnte man überall volle Körbe mit Büchern erkennen.

Von Nicole Grziwa