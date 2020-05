Freibäder in Leipzig öffnen am Montag – bitte Abstand halten!

Leipzig

Wenn der Sommer naht und es schön warm ist, gibt’s nichts Schöneres, als ins kühle Nass zu springen. Trotz der Corona-Pandemie wird dies ab Montag in Leipzigs Freibädern wieder möglich sein. Allerdings geht auch dort die Sicherheit vor. Heißt: Abstand halten, auch im Wasser. Und Wartezeiten nach Möglichkeit vermeiden.

Maximal 800 Personen dürfen gleichzeitig rein

Normalerweise tummeln sich an heißen Tagen im Schreberbad satte 1500 Besucher. In Abstimmung mit dem kommunalen Gesundheitsamt hat sich die Sportbäder Leipzig GmbH dazu entschlossen, wegen Corona nur maximal 800 Personen gleichzeitig in das Freibad nahe dem Stadthafen zu lassen. Auch im Sommerbad Kleinzschocher, Ökobad Lindenthal, Sommerbad Schönefeld, Stötteritzer Südost-Bad sowie im Kinderfreibecken „Robbe“ an der Schwimmhalle Nord gilt die Faustregel: Es braucht 15 Quadratmeter pro Person. Ökobad und „Robbe“ öffnen übrigens erst am 1. Juni ihre Tore für Badegäste.

Nicht nur an der Kasse – wo wie in allen Sanitärräumen Maskenpflicht besteht – kann es zu Wartezeiten kommen, sondern auch in den Becken, denn im Wasser müssen sich die Besucher ebenfalls an die 1,50 Meter Abstand halten. Sogenannte Kommunikatoren sorgen vor dem Eintreten in die Freibäder dafür, dass jeder Besucher über die Regelungen Bescheid weiß. Zudem überprüfen Mitarbeiter der Sportbäder GmbH das Abstand-Halten auf den Liegewiesen.

Falls die geforderte soziale Distanz ob des Spaßes am und im Wasser mal vergessen wird, melden sich Bademeister und Rettungsschwimmer zu Wort und greifen korrigierend ein. „Die größte Schwierigkeit ist die Infrastruktur um die Becken herum“, sagte Martin Gräfe, der Geschäftsführer der Sportbäder GmbH, am Mittwoch. „Wir setzen bei den Besuchern auf ein hohes Maß an Eigenschutz“, fügte Heiko Rosenthal ( Die Linke), Umweltbürgermeister und Aufsichtsratsvorsitzender des Unternehmens, hinzu.

250 000 Euro für Bau von Wegen und Duschen

Gräfe erläuterte zudem, dass nach derzeitigem Wissensstand keine Ansteckungsgefahr im Wasser besteht. Das läge am Chlor, das desinfizierend wirkt und alle Keime und Viren abtötet. In weiser Voraussicht haben die Mitarbeiter schon früh damit begonnen, die Freibäder für die Sommersaison 2020 fit zu machen. Zudem hat die Stadt für alle fünf Freibäder rund 250 000 Euro in die Hand genommen, um etwa neue Wege und Duschen bauen zu lassen.

Trotz der Vorkehrungen sind sich Geschäftsführer und Bürgermeister einig, dass der Badespaß auch in diesem Jahr nicht geringer ausfallen wird als in den vorangegangenen Jahren. Während die Schreberspiele ausfallen müssen, dürfen sich alle Volleyballfans darauf freuen, dass der Beachvolleyballcup im Schreberbad stattfinden kann – allerdings erst im Juli.

