Lieblings-Lokale öffnen wieder – LVZ-Redakteure geben ein gutes Dutzend Tipps

Leipzig

Es geht wieder los: Nach Wochen coronabedingter Schließzeit öffnen nach und nach Leipzigs Lokale und Restaurants wieder. Die Freude darüber ist groß – auch bei den LVZ-Redakteuren. Hier geben sie Tipps zu ihren Lieblings-Lokalen, ein gutes Dutzend stellvertretend für eine ganze Branche. Wir wünschen guten Appetit!

Ein Könner an Töpfen und Pfannen: Vincent Lee im Restaurant China White. Quelle: André Kempner

Anzeige

Vincent Lee - der knurrige Könner im China White

Das China White im Peterssteinweg, Gastro-Ikone im Süden, steht für Verlässlichkeit im Quadrat. Ich verlasse mich seit 17 Jahren auf wunderbare Speisen ohne Geschmacksverstärker. Rinderfilet, Thai Curry Sommerrollen und Co. sind so gesund, da nimmt man beim Essen ab (Ausnahmen bestätigen die Regel...). Ebenso verlässlich, nämlich zuverlässig im Souterrain, ist die Laune von Gastgeber Vincent Lee. Man muss den Mann verstehen, wer jahrelang durcharbeitet und dann auch noch die Sonderwünsche von D-Promis wie Schäfer erfüllen muss, dem kommt irgendwann das Lachen abhanden. Lee geht in seiner Küche auf und ist keiner, der vor A-Promis wie Ralf Rangnick, Yussuf Poulsen, Lothar Matthäus, Fritz Wepper, Wolff Fuss oder Stahl-Gigant Matthias Gabler (alle schon da und zufrieden gewesen) den Bückling macht. Der mit bayerischem Abitur ausgestattete Lee ist wie Bruce Lee war - ein Meister seines Fachs. Von Guido Schäfer

Weitere LVZ+ Artikel

Info: China White, Peterssteinweg 17 in Leipzig, geöffnet Di-So 11.30 bis 14.30 und 17.30 bis 22.30 Uhr. Kontakt: 0341 1491966, cw@chinawhite-leipzig.de

Geschäftsführer Igor Girardi und seine Mutter bereiten die Wiedereröffnung in ihrem Italienischen Restaurant „Natalina" vor. Quelle: Pauline Szyltowski

Italienische Küche wie von „Mamma“

Natalina ist ein echter Geheimtipp in Sachen italienischer Küche – wobei – so geheim vielleicht auch nicht. Denn obwohl sie keine Werbung gemacht haben, sind sie zur Wiedereröffnung am Freitag schon ausgebucht. Ihr Erfolgsrezept: Zum einen gibt es erstklassige Fisch- und Fleischgerichte, handgemachte Pasta und die beste Pizza der Stadt. Auch in Leipzig lebende Italiener kommen vorbei, wenn sie kulinarisches Heimweh verspüren. Zum anderen sind die Preise mehr als fair. Hinzu kommt die heimelige Atmosphäre, denn Geschäftsführer Igor Girardi und seine Mutter haben das Restaurant mit vielen Erinnerungsstücken aus ihrer italienischen Heimatstadt Mantova geschmückt. Wer keinen Platz bekommt, kann ab Freitag auch zum Mittagstisch kommen. Ab zehn Bestellungen wird mittags auch an Firmen geliefert. Von Pauline Szyltowski

Info: Natalina, Wiedebachstraße 22 in Leipzig; geöffnet Di-So 12-13.30 Uhr und 17.30-22.30 Uhr; Reservierung unter 0176/ 59968516; nur Barzahlung.

Mehr als nur Pizza: Ajmal Hairan hat im Restaurant Amor in der Münzgasse ein Händchen für mediterrane Speisen. Quelle: André Kempner

Im Amor wird mit Liebe gekocht

Der schnelle Weg von der LVZ-Redaktion zur Gastronomie führt in die Münzgasse mit vielen netten kleinen Kneipen. Mein Favorit: das Amor: Gut angemachte Salate; für den kleinen Hunger ein Baguette oder ein Antipasti-Teller. Eine endlose Latte an schmackhaften Pizzen, die auch im Bestellservice geordert werden können. Über 20 Pasta-Gerichte. Meine Empfehlung: Spaghetti mit gedünstetem Lachs und Kirschtomaten, vorweg einmal Bruschetta Pomodore (drei kleine geröstete Brotscheiben mit gehackten Tomaten, Mozzarella und frischem Basilikum). Dazu der trockene, weiße Hauswein - ein Pinot Grigio. Derzeit nur die Hälfte aller Plätze verfügbar. Von Jan Emendörfer

Info: „Amor Restaurant & Café“; Münzgasse 3-5, Tel. 0341-26697633; geöffnet Fr. 11-14.30 Uhr, Sa/So 12-23 Uhr; www.amor-Restaurant.de

Noch ist der Freisitz am Restaurant Levante dicht. Aber an der Schladitzer Bucht in Rackwitz geht der Betrieb wieder los. Quelle: Frank Pfütze

Unschlagbares Ambiente an der Bucht

Kurzurlaub vor der Haustür. Auszeit am Strand. Rotwein und Sonnenuntergang. Das geht ab heute wieder. An der Schladitzer Bucht ( Rackwitz) im Leipziger Norden lädt das All-on-sea-Team ins Restaurant Levante, in den Beachclub und den Aussichtspunkt Seeblick zum Genießen und Entspannen ein. Um die 200 Sitzplätze stehen im gesamten Außenbereich zur Verfügung. Das Ambiente ist unschlagbar und wird auch mit einem etwas kleineren Speisenangebot zu einem wahren Erlebnis. „Schönes Wetter und viele Gäste sind herzlich willkommen. Wir sind mit allen Einschränkungen die nötig sind, wie Selbstbedienung, vorbereitet und freuen uns, dass es endlich wieder losgeht“, sagt Geschäftsführer Michael Glaser (44). Und auch auf dem See ist schon einiges möglich. Von Frank Pfütze

Info: www.all-on-sea.de und www.campdavid-sportresort.de, geöffnet von 10 bis 19 Uhr

Urgemütlich: Wirt Eike Rabich im Wirtshaus am Monarchenhügel in Meusdorf. Es gibt gutbürgerliche Küche, zum beispiel zehn Schnitzelegerichte. Quelle: André Kempner

Überwältigend: der „Meusdorfer Scherbelberg“

Neun verschiedene Arten Bauernfrühstück, zehn Schnitzelgerichte und der überwältigende „Meusdorfer Scherbelberg“ – darauf können sich ab Sonnabend um 17 Uhr wieder die Gäste im Wirtshaus am Monarchenhügel freuen. Die Wirte Eike Rabich und Rene Steinke starten mit einer Art Test, denn die Corona-Schließung führte zu neuen Ideen, die nunmehr in den Alltag einfließen sollen. Beispiel: Der coronabedingte Außer-Haus-Verkauf gerade am Sonntag schlug so gut ein, dass die Gaststätte nunmehr sonntags (11.30 bis 14 Uhr) Mittagstisch anbietet. Start ist am 17. Mai. Vorbestellungen werden Liebhabern der deutschen Küche empfohlen, denn jetzt finden nur noch 38 Gäste (statt zuvor 78) zugleich Platz. Von Anita Kecke

Info: Wirtshaus am Monarchenhügel, Schwarzenbergweg 9, 04289 Leipzig, Tel.: 0341 / 877 42 51, Mail: info@wirtshaus-monarchenhuegel.de

Der Imbiss bleibt vorerst, aber auch Freisitz und Lokal öffnen wieder: das Tex-Mex-Restaurant Sancho Pancha in Schleußig. Quelle: André Kempner

Tex-Mex mit viel Geschmack im Grünen

Der überdachte Biergarten unmittelbar am Auwald in Schleußig gehört zu den schönsten in Leipzig, aber auch innendrin ist es mexikanisch-besonders. Auf den Teller gibt es Spareribs, Tacos, Enchiladas, Quesadillas – und der riesige Burger à la Mama will erst mal verdrückt werden. Im Tex-Mex-Restaurant Sancho Pancha wird coronabedingt erstmal einiges anders sein, erklärt Chefin Aneta Chalatspoulos. Den Grillstand, mit dem die Gaststätte sich über die vergangenen Tage rettete, will sie vorerst stehen lassen, der kleine Kinderspielplatz dürfe aber dicht öffnen. Was auf jeden Fall bleibt: Leckeres vom Filet de Mexico über das Bistek entomatado bis zu den Circuelas „ Pancho Villa“ – und ein schönes grünes Plätzchen für laue Frühsommerabende. Von Jörg ter Vehn

Info: Sancho Pancha, Industriestraße 2 in Leipzig, Tel. 0341 4804284, geöffnet Mo-Do 17-24 Uhr, Fr-So 12-24 Uhr

Nur die Hälfte darf öffnen: der Freisitz der Vodkaria. Quelle: André Kempner

Trotz Corona wird mit einem Lächeln serviert

Freitag ab 17 Uhr meldet sich die Vodkaria zurück. Um die Abstandsregeln zu wahren, werden im bereits aufgebauten Freisitz statt sonst 80 Plätzen nur 35 nutzbar sein, schätzt Betreiber Torsten Junghans. Innen muss die Kapazität von bislang 80 Plätzen ebenfalls auf knapp die Hälfte reduziert werden. Bis zuletzt werden Junghans und sein Team an der räumlichen Aufteilung und der Erfüllung der Hygieneregeln tüfteln. Die Bedienung bekommt durchsichtige Visiere als Schutz, kündigt der Wirt an, „denn statt Masken soll man bei uns ein Lächeln sehen“. Die Bedingungen sind fraglos schwer, trotzdem betont Junghans: „Ich freue mich sehr auf meine Gäste!“ Von Mark Daniel

Info: Vodkaria, Gottschedstraße 15, geöffnet täglich ab 17 Uhr, Tel. 0341 4428868

Freut sich auf Gäste: Wirtin Gritt Englert im Restaurant Weinstock am Markt. Quelle: André Kempner

Spargel in allen Variationen zum Neustart

„Wir freuen uns riesig, dass es wieder losgeht“, sagt Gritt Englert, Geschäftsführerin des Restaurants Weinstock, am Markt in Leipzig. Spargelvariationen mit verschiedenen Beilagen bestimmen die Speisekarte zum Start. Der bei Geschäftsleuten beliebte Business-Lunch ist wieder im Angebot. Geöffnet wird in zwei Blöcken: Von 11.30 bis 14.30 Uhr und von 17 Uhr bis 22 Uhr. Reservierungen erleichtern dem Personal die Organisation, sind aber keine Pflicht. Gute Nachricht für Fans des Freisitzes mit Blick auf das Alte Rathaus: Am Wochenende wird es wieder wärmer. Im Außenbereich lässt sich ein Tropfen des hervorragend sortierten Weinkellers genießen. Von Matthias Roth

Info: Weinstock, Markt 7, Telefon: 0341 14060606, www.restaurant-weinstock-leipzig.de

Perfekte Falafel: Dina-Chef Joseph Achalawitde in seinem Restaurant. Quelle: André Kempner

Falafel – außen und innen perfekt

Vielleicht ist es mit Falafel ja wie mit der Liebe. Bei jeder Neuentdeckung denkt man: So wie jetzt, war es noch nie. Und irgendwann lässt man das Entdecken sein, weil man ein Exemplar mit dem perfekten Äußeren und Inneren gefunden hat. So, jedenfalls, geht es vielen bei „Dina“. Die Falafel des Connewitzer Imbiss’ sind außen knusprig-kross, innen saftig-weich. Das liegt daran, dass sie für jede Bestellung frisch in heißem Öl ausgebacken werden. Danach werden sie, zum Beispiel, mit einer leichten Joghurtsauce beträufelt, in hausgemachtes Fladenbrot gewickelt. Oder, als Teller, zu einem Zitrone-Minz-Salat gereicht. Nach Jahren auf der Eisenbahnstraße ist „Dina“ vor einiger Zeit ans Connewitzer Kreuz umgezogen. Es heißt, dass die ersten Bewohner mittlerweile nachgekommen sind. Von Josa Mania-Schlegel

Info: Dina, Arno-Nitzsche-Straße 2 in Leipzig, geöffnet tägl.11-22 Uhr, fr-sa bis 23 Uhr, So ab 12

Bodenständige Küche mit Herz: Das Team vom Gasthof Baalsdorf bereitet den Neustart vor. Im Bild: Andreas Koch. Quelle: André Kempner

Bodenständiges in Degners Stammlokal

Ein lauschiger Biergarten unter großen Kastanien, herzliche Atmosphäre, bodenständige Bewirtung mit Schnitzel, Würzfleisch und Einsiedler-Pils: Klaus Koch führt den Gasthof Baalsdorf als Familienbetrieb in vierter Generation. Hier geht es herzlich und unaufgeregt zu. Auch Leipzigs Impresario Peter Degner kehrte hier zu Lebzeiten gern ein – es war sein Stammlokal. Die Speisekarte wurde für den Neustart vorerst leicht ausgedünnt – und Gäste sollten vorab telefonisch reservieren. Aber auf jeden Fall soll es am Freitag wieder losgehen, sagt Klaus Koch. Von Björn Meine

Info: Gasthof Baalsdorf, Mittelweg 1, Leipzig-Baalsdorf. Tel. 6516628. E-Mail: gasthof_baalsdorf@gmx.de. Internet: gasthof-baalsdorf.hpage.com

Wiener Flair am See: Wirt Christian Müller im Cafehaus Sibylla Augusta am Kap Zwenkau. Quelle: André Kempner

Schwarzwälder Kirsch am See

Nur zwei Tage hatte das neu eröffnete Caféhaus Sibylla Augusta am Kap mit Blick auf den Zwenkauer See der Corona-Pandemie standgehalten, dann war es zu. Jetzt dürfen Gäste wieder Wiener Flair genießen – die namensgebende Baden-Badener Regentin blickt vom Gemälde herab auf Desinfektionsmittel und Plexiglasschutz. Betriebsleiter und Chefkoch Christian Müller serviert mit seinem Team ab Freitag drinnen und bei Sonnenschein draußen mit Blick auf die frisch begrünten Rabatten Frühstücksvariationen und hausgebackene Köstlichkeiten wie Schwarzwälder-Kirschtorte, Windbeutel oder Käsekuchen zum selbst gerösteten Kaffee. Mittags locken zwei bis drei herzhafte Gerichte. Von Gislinde Redepenning

Info: Caféhaus Sibylla Augusta, Seepromenade 8, Zwenkau, geöffnet Fr-Di 8 bis 18 Uhr, Telefon 034203 556 050, www.cafehaus-sibylla.de

Die Zeit zum Renovieren genutzt: Inhaber Alexander Böhmichen vorm Café Cantona. Quelle: André Kempner

Eggs Benedict sind der Top-Hit

Alexander Böhmichen vom Café Cantona hat die Corona-Zwangspause mit Freunden dazu genutzt, sein nach dem schrägen französischen Schauspieler und Ex-Fußballer Eric Cantona benanntes Kaffeehaus ein wenig aufzupolieren. Die Wände erhielten frische Farben, der Tresen wurde mal kräftig abgeschliffen, die blauen Freisitzbänke sehen wieder aus wie neu. Darüber hinaus hat der 44-Jährige mit italienischen Streetfood-Klassikern wie Arancini und Fritto misto di mare ein Take-Away-Konzept kreiert, das es fürs Erste weiter geben soll – „unabhängig vom Comeback am Freitag oder Sonnabend“, sagt Böhmichen. Die bisherige Speisekarte mit erlesenen Gerichten aus aller Welt soll im Großen und Ganzen Bestand haben – auch das überaus schmackhafte Frühstücksangebot mit den Eggs Benedict als Top-Hit. Von Dominic Welters

Info: Café Cantona, Windmühlenstraße 29, Tel. 0341 2254302; https://www.facebook.com/cafecantona/

Alles vegetarisch: das Restaurant Zest in der Bornaischen Straße 54. Quelle: André Kempner

Vegetarische Gourmetküche im Szenekiez

Wer meint, nicht auf Fleisch verzichten zu können, wird hier eines Besseren belehrt: Schon seit 14 Jahren wird auf der Bornaischen Straße, mitten im Connewitzer Szenekiez, komplett ohne tierische Zutaten gekocht. Ob Sojasteak mit Calvados-Grüner-Pfeffer-Apfelkrem, vegetarische Sandwiches oder Gelbe-Bete-Bouillon – mit seinen Gourmetkreationen überzeugt das Zest auch Meatlover. Chef Alexander Hölig und sein Team wollen ab 22. Mai mit neuer, saisontypischer Karte ihre rustikale Taverne wieder aufschließen und einen Freisitz im Innenhof eröffnen. So bleibt es bei 30 bis 40 Plätzen – Reservierung dringend empfohlen. Hauptgerichte liegen mit 14 bis 20 Euro im oberen Szenesegment, sind aber jeden Cent wert.

Zest, Bornaische Str. 54, geöffnet Mo-Do 17-23 Uhr, Fr-So 11-23 Uhr, Di geschlossen, Tel. 0341 2319126, www.zest-leipzig.de

Von Redaktion