Bei den Corona-Infektionen zeichnet sich in Leipzig eine leichte Entspannung ab. Die Museumsnacht in Leipzig wurde coronabedingt abgesagt. Die aktuellen Entwicklungen im Leipzig-Ticker.

Rückgang bei Corona-Infektionen +++ Uber-Start in Leipzig rückt näher +++ Absage für Museumsnacht

Leipzig-Ticker - Rückgang bei Corona-Infektionen +++ Uber-Start in Leipzig rückt näher +++ Absage für Museumsnacht

Leipzig-Ticker - Rückgang bei Corona-Infektionen +++ Uber-Start in Leipzig rückt näher +++ Absage für Museumsnacht