Seit heute dürfen sie wieder öffnen: Leipzigs Friseure haben nach zehn Wochen im Lockdown am Morgen ihre Türen aufgeschlossen. In vielen Salons war der Andrang groß. Die aktuellen Entwicklungen im Leipzig-Ticker.

Friseure sind wieder geöffnet +++ Schlangen vor Salons in Leipzig +++ 30 Prozent mehr Corona-Fälle

Leipzig-Ticker - Friseure sind wieder geöffnet +++ Schlangen vor Salons in Leipzig +++ 30 Prozent mehr Corona-Fälle

Leipzig-Ticker - Friseure sind wieder geöffnet +++ Schlangen vor Salons in Leipzig +++ 30 Prozent mehr Corona-Fälle