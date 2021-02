Corona-Impfung am UKL vorerst abgeschlossen

2646 Doppel-Impfungen: Seit Anfang der Woche sind am Universitätsklinikum Leipzig (UKL) so gut wie alle in Frage kommenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gegen eine Covid-19 immunisiert. Es gebe lediglich noch ein paar ausstehende Termine zur Zweitimpfung, sagte UKL-Sprecherin Helena Reinhardt.Ein Impf-Angebot hatten all jene der insgesamt rund 6000 Beschäftigten erhalten, die mit großer Wahrscheinlichkeit mit Covid-19-Patienten in Kontakt kommen: Ärztinnen, Ärzte, Pflegekräfte in den Risikobereichen und auch das Personal, das dort etwa für Reinigung und Verpflegung zuständig ist. In einer Befragung würden jetzt systematisch mögliche Impfreaktionen erfasst und analysiert, so Reinhardt.