Vor dem nächsten Lockdown am Montag wollen viele Geschäfte in Leipzig noch mal länger öffnen. Damit sollen auch die Kundenströme entzerrt werden – falls es Freitag und Samstag tatsächlich zu einem Ansturm kommt. Hier folgen Tipps, wo länger eingekauft werden kann.

Vor dem Lockdown: Diese Geschäfte in Leipzig öffnen noch mal länger

