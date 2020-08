Leipzig

Bei den Corona-Tests am Leipziger Flughafen bildeten sich am Montag so lange Schlangen, dass etliche Reisende auf Alternativen auswichen. Um die Mittagszeit trafen kurz nacheinander zwei Maschinen mit Urlaubsrückkehrern aus Mallorca ein. Das führte auf den Gängen vor dem Testzentrum der Kassenärztlichen Vereinigung Sachsen (KVS) zu Wartezeiten von jeweils bis zu über einer Stunde.

Eine Aussteigerkarte für jeden Passagier

In den letzten Tagen habe man einen Ansturm auf das kostenfreie Angebot im ersten Stock des Passagier-Terminals erlebt, erzählten Franziska Alex und Claudia Kuchner. Die beiden freundlichen Krankenpflegerinnen arbeiten sonst in einer Arztpraxis in Torgau. Obwohl sie jetzt eigentlich selbst Urlaub hätten, meldeten sie sich aber freiwillig zum Corona-Dienst am Airport.

Gemeinsam mit der Leipziger Medizin-Studentin Melanie Becker nahmen sie nun im Testzentrum sogenannte Aussteigerkarten entgegen, die den Reisenden schon im Flugzeug ausgehändigt worden waren. „Auf dem Formular sind Name, Flugnummer, E-Mail und Telefonnummer einzutragen“, sagte Franziska Alex.

Franziska Alex, Melanie Becker und Claudia Kuchner halten das Büro des Corona-Testzentrums am Flughafen Leipzig-Halle in Schwung. Quelle: André Kempner

Für Rückkehrer aus Risikogebieten sei ein Test binnen 72 Stunden seit dem 8. August zwingend vorgeschrieben. Diese müssen sich so lange in häusliche Quarantäne begeben, bis das Ergebnis vorliegt – es dann auch ihrem örtlich zuständigen Gesundheitsamt melden, welches zur Kontrolle die Daten aus den Passagierlisten der Airlines erhält.

„Der Test kann aber ebenso beim Hausarzt oder in anderen Zentren kostenlos vorgenommen werden“, erläuterte Kuchner. Der Ansturm am Flughafen sei deshalb so groß, weil seit Freitag auch das spanische Festland und die Balearen zu den Risikogebieten gehören – also das Urlaubsland Nummer 1 der Deutschen. „Außerdem fertigen wir pro Tag nicht nur sechs bis zwölf Flieger ab. Wer mit Zug, Bus oder Auto im Ausland war, kann sich bei uns ebenfalls binnen 72 Stunden kostenlos testen lassen, was viele Leute nutzen.“ Vorgeschrieben sei der Check indes nur für Risikogebiete.

So sehen die Aussteigerkarten aus, welche bereits im Flugzeug an die Passagiere verteilt werden und die dann von ihnen ausgefüllt werden müssen. Diese Formulare gibt es außerdem auch auf den Gängen vor dem Airport-Testzentrum. Quelle: André Kempner

Weil am Airport täglich Hunderte Tests vorgenommen werden, müssten die Proben mittlerweile an mehrere Labors geschickt werden, ergänzte Alex. „Das erschwert die Abfrage der Ergebnisse mit einem QR-Code für die Reisenden. Am besten, man nutzt dafür die Corona-App. Dann funktioniert alles sehr gut.“ In aller Regel sei das Ergebnis nach 36 bis 48 Stunden in der App hinterlegt.

Teufel im Detail beim Formular

Der Teufel steckt aber stets im Detail, erfuhr die LVZ bei einer kleinen Umfrage unter den Mallorca-Heimkehrern. Zum Beispiel wusste eine Seniorin nicht, wo sie die Daten für ihren elfjährigen Enkel eintragen soll, der nicht in ihrem Haushalt lebt. Unter den Wartenden freute sich niemand, nun erst mal für zwei Tage zu Hause bleiben zu müssen. Hier folgen Stimmen der Betroffenen:

Ute Hoffmann aus Zwickau hat die Risiko-Warnung für Mallorca kalt erwischt. „Ich führe als Selbstständige einen Hausmeisterdienst. Ich müsste dringend sofort wieder arbeiten, stattdessen soll ich nun in Quarantäne. Dabei hatte ich nur übers Wochenende meine Kinder in Palma besucht, war dort fast überhaupt nicht draußen.“

Ute Hoffmann aus Zwickau. Quelle: André Kempner

Anja Kemmer aus Halle zeigte viel Verständnis für den Test. „Jedoch will ich hier nicht über eine Stunde auf dem Gang warten, fahre lieber gleich nach Halle ins Testzentrum Schopenhauerstraße 2. Die Spanier haben viel mehr Angst vor Corona als wir. Viele sind arbeitslos, fast jede Familie war durch Erkrankungen im Bekanntenkreis betroffen.“

Anja Kemmer aus Halle/Saale. Quelle: André Kempner

Laszlo Pap aus Prag war verunsichert. „Ich möchte nach Hause fahren und den Corona-Test hinter der Grenze machen. Jetzt weiß ich aber nicht, ob das so erlaubt ist. Ich arbeite in Deutschland als Fassadenbauer, hatte eine Woche Urlaub in Palma gemacht. Dort war alles sehr leer – sogar der ,Ballermann‘. Jetzt habe ich noch zwei Wochen frei.“

Laszlo Pap aus Prag. Quelle: André Kempner

Judith Sadlo aus Leipzig stieg in größerer Runde aus dem Flieger. „Ich kann nur sagen, dass die Schutzvorschriften auf den Balearen sehr ernst genommen werden. Man sieht viele Masken. Alle geben sich große Mühe. Als wir losgeflogen sind, war Mallorca noch kein Risikogebiet. Mir tun die Verluste für die dort Einheimischen sehr leid.“

Judith Sadlo (rechts) traf gemeinsam mit den Kindern Luke Diego, Lennox und Freundin Heike Rießbeck auf dem Leipziger Flughafen ein. Quelle: André Kempner

Sylvia Krug aus Leipzig hatte im Testzentrum unter Vollschutz alle Hände voll zu tun. Die promovierte HNO-Ärztin nahm am Montag die Abstriche auf dem Airport vor. „Die meisten Besucher zeigen Verständnis und sind sogar dankbar. Unsere Schichten liegen so, dass alle ankommenden Flugzeuge berücksichtigt werden – auch nach Mitternacht.“

Dr. Sylvia Krug ist HNO-Ärztin in Leipzig und Leiterin der KVS-Bezirksgeschäftsstelle. Sie nahm am Montag auf dem Flughafen die Proben bei Urlaubsrückkehrern aus Palma de Mallorca. Quelle: André Kempner

Von Jens Rometsch