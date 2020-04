Markkleeberg eröffnet zwei virtuelle Marktplätze

Markkleeberg

Markkleeberger Unternehmer und Händler haben aktuell die Möglichkeit, sich auf gleich zwei Online-Markplätzen zu präsentieren. Fast zeitgleich sind kurz vor den Osterfeiertagen das Angebot der Stadt und das der CDU freigeschaltet worden. Beide sind für die Nutzer kostenlos.

Stadt zieht zum Jahresende Bilanz

„Wir arbeiten mit Hochdruck an Maßnahmen, die Ihnen in der schweren Zeit eine Hilfestellung sein können“, erklärt Kerstin Kaiser vom Amt für Wirtschaftsförderung Unternehmern den brandneuen Online-Marktplatz. „Hier ist Raum für Ihre Angebote und Dienstleistungen, Öffnungszeiten und vieles mehr. Das Portal finden Sie auf unserer Homepage.“ Unter dem Punkt „Wirtschaft und Handel“ auf der Stadtseite www.markkleeberg.de wurde zusätzlich zu den Informationen über den Liefer- und Abholservice von Gastronomen und Einzelhändlern in Corona-Zeiten der Marktplatz eröffnet. „Je mehr Firmen drin stehen, desto attraktiver ist der Online-Marktplatz für unsere Markkleeberger“, betont Kaiser. „Vorerst steht uns das Portal bis Ende des Jahres zur Verfügung. Dann werden wir Bilanz ziehen und schauen, wie es weitergeht.“

Motto: Markkleeberg kauft regional

Unter dem Link www.marktplatz.markkleeberg.de beziehungsweise www.cdu-markkleeberg.de hat auch der CDU-Stadtverband einen virtuellen Marktplatz eingerichtet – gemäß der Devise „Jetzt zusammenhalten: Gemeinsam für Markkleeberg“ können sich Firmen auch hier kostenlos in Wort und Bild oder mit einem Video vorstellen. „Wir als Markkleeberger Union möchten unseren Unternehmerinnen und Unternehmern in der schwierigen Zeit zur Seite stehen und Ihnen die Möglichkeit geben, sich über diesen Weg zu präsentieren“, erklärt Katrin Große. Botschaft und Appell der Initiative an die Markkleeberger ist, regionale Produkte zu kaufen und damit die heimischen Händler zu unterstützen. Mit einer Postkartenkampagne wird auf die Möglichkeit aufmerksam gemacht.

Von Gislinde Redepenning