Mit Maske zur Penne: Sachsens Abschlussklassen wagen etwas Normalität

Leipzig

In Sachsens Schulen wird wieder unterrichtet – wenn auch vorerst nur in sehr begrenztem Rahmen. Nach mehr als einem Monat in der Corona-Isolation trafen am Montag in den Gymnasien Abiturienten erstmals wieder auf ihre Fachlehrer. Ihnen werden ab Mittwoch auch die Abschlussklassen der Oberschulen folgen, die auf den letzten Metern bis zu ihren Prüfungen auf etwas normalen Unterricht hoffen. Angesichts strenger Hygiene-Vorgaben ist mindestens das Drumherum jedoch keineswegs normal.

„Wir haben eine Art Desinfektionsschleuse am Eingang zur Schule eingerichtet und klare Laufwege im Inneren definiert. Damit das Abstandsgebot und die Hygienevorschriften erfüllt werden können“, berichtet Dagmar Schreiber, Schulleiterin des Leipziger Heisenberg-Gymnasiums. Sowohl Lehrer als auch Schüler erhielten an dieser Schleuse am Montag Atemschutzmasken zum Tragen im Schulhaus und Desinfektionsmittel, quasi ihr Hygiene-„Starterpaket“ für den Tag.

In der Einbahnstraße bis zur Klasse

Ein solches gab es am Montag in allen Gymnasien sachsenweit, so auch im Delitzscher Ehrenberg-Gymnasium. Dort wurden die Lernenden vor dem Betreten des Schulgebäudes auch zu Symptomen von Atemwegserkrankungen befragt und gegebenenfalls wieder nach Hause geschickt. Wer es hinein geschafft hatte, wurde dann in einer Art Einbahnstraßensystem durchs Schulhaus geleitet.

Je nach Gymnasium versammelten sich am Montag so bis zu 100 Schüler wieder zum Unterricht – nicht gleichzeitig, dafür gestaffelt über den Tag verteilt. Denn die Abiturkurse wurden gesplittet, so dass in den Klassenräumen maximal neun Schüler gleichzeitig Fragen stellen und dabei genügend Abstand halten konnten. Das erforderte bereits im Vorfeld einige Koordination, die meist über E-Mails und im Lernsax-Portal organisiert wurde.

107.000 verteilte Masken

Ihre Masken und das Desinfektionsmittel erhielten Schüler und Lehrer vom Landesamt für Schule und Bildung (LaSub): 107.000 mehrfach verwendbare Mund- und Nasenschütze seien am Wochenende sachsenweit ausgegeben worden, so Sprecher Roman Schulz. „Wir wollten denen, die kurzfristig noch keine Möglichkeit dazu hatten, trotzdem Masken zur Verfügung stellen“, so Schulz. Generell setze die Landesregierung aber darauf, dass künftig Eltern für diesen Schutz aufkommen. Staatliche Bildungseinrichtungen erhielten am Montag zudem 25.000 Flaschen Desinfektionsmittel. Dass freie Schulen dabei leer ausgingen, habe einen Grund: „Für die Beschaffung ist jeweils der Träger verantwortlich“, so der LaSuB-Sprecher.

Die Schüler selbst gingen am Montag sehr sorgsam mit den Vorgaben um, hieß es allerorten. „Die Jugendlichen waren etwas ängstlich, aber möchten das Abitur auch endlich hinter sich haben“, so hat Annelie Helbing vom Leipziger Max-Klinger-Gymnasium beobachtet. In der Luise-Otto-Peters-Schule im Süden der Messestadt ging es am Montag später los als geplant: „Das Händewaschen hat doch länger gedauert, als wir dachten. Wenn sich die Schüler beim Abitur auch so reinhängen, dann gibt es für alle sicher 15 Punkte“, scherzte Direktor Uwe Loibl.

Jüngere Lehrer übernehmen für ältere

Von Corona-Ausfällen in der Lehrerschaft war bisher nirgends die Rede. Da viele der Pädagogen aber zur Risiko-Gruppe gehören, übernehmen nun zum Teil jüngere Kollegen die Konsultationen. Das reduziert das ohnehin in Sachsen eher ausgedünnte Personal noch einmal. Mit Sorge blicken die Schulleiter deshalb auch auf den 4. Mai. „Wenn künftig noch weitere Klassenstufen dazu kommen sollen, dann haben wir definitiv nicht genug Lehrer und auch nicht genug Räume“, so Steffen Jost vom Leipziger Ostwald-Gymnasium.

Einen Vorgeschmack darauf, wie Unterricht mit mehreren Klassenstufen und Stunden gehen könnte, zeigt sich ab Mittwoch wohl an vielen Oberschulen. Denn dort bereiten sich in der Regel Zehnt- und Neuntklässer auf ihr jeweiliges Finale vor. Am Montag liefen dafür unter anderem an der Erasmus-Schmidt-Schule in Delitzsch die Vorbereitungen, wurden Stühle aus Räumen getragen, Bänke auf Abstand gerückt und das versammelte Kollegium gebrieft. Weil bei diesen Belehrungen dutzende Pädagogen gleichzeitig anwesend sein mussten, benötigte es bereits Improvisation. „Wir nutzen dafür einen großen Teil der Mehrzweckhalle und können die Einhaltung aller Mindestabstände garantieren", so die Tauchaer Oberschul-Direktorin Kathrin Rentsch.

Zusätzliches Personal für die Hofaufsicht

In der Oberschule in Wiederitzsch stehen am Mittwoch für 59 Schüler bis zu sechs Stunden auf dem Programm – in Mathematik, Deutsch und Englisch. Aufgeteilt in Gruppen zu maximal neun Schüler reicht die Zahl der Klassenräume aus, sagt Schulleiter Michael Jenetzky. Auch hier wird es Mundschutzpflicht, Abstandhalten und permanentes Händewaschen geben. Für die Hofpausen hat Jenetzky zusätzliche Aufsichten eingeteilt. „Der Meterfünfzig muss gewahrt bleiben“, sagt auch Jan Genscher vom Pendant in Waldheim. Wie das künftig bei noch mehr Schülern im Gebäude gehen soll? Dazu hat bisher allerdings niemand eine Antwort.

Auch nicht Roman Schulz vom LaSuB: „Klar ist, die Schulen werden an ihre Kapazitätsgrenzen kommen.“ Er berichtet von Planspielen, die bereits seit Wochen hinter den Kulissen durchdacht werden, will aber noch keine konkreten Optionen nennen. „Ob für das laufende Schuljahr tatsächlich der gewohnte Schulbetrieb möglich ist, ist bis dato nicht abschätzbar“, sagt auch Landtagsabgeordnete Luise Neuhaus-Wartenberg (Linke). Sollte Sachsen auf einen Mix von Schulunterricht und Homeschooling angewiesen sein, brauche es kreative Lösungen, „auch in Zusammenarbeit mit Kita und Hort, damit Lehrkräfte, Eltern, Schülerinnen und Schüler besser als in den letzten Wochen den Schulalltag meistern können“, so Neuhaus-Wartenberg.

Von Matthias Puppe, Inge Engelhardt, Heiko Stets, Winfried Mahr