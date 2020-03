Halten sich die Menschen an die Auflagen? Wir waren am ersten Tag der verschärften Ausgangsregeln mit Polizeihauptkommissarin Jaqueline Kuhmeiser vom Bornaer Revier auf Corona-Kontrollgang.

Auf Corona-Streife in Borna: Polizeihauptkommissarin Jaqueline Kuhmeiser kontrolliert die Einhaltung der Ausgangsbeschränkungen. Größere Menschengruppen sind in der Kreisstadt nirgends anzutreffen. Selbst beliebte Treffpunkte wie hier am Breiten Teich sind verwaist. Quelle: Simone Prenzel