Wo sonst ein Reck aufgebaut ist oder der Ball im Korb landet, haben Mitarbeiter der Johanniter-Unfall-Hilfe haben zwei Corona-Teststationen errichtet: Die Sporthalle des Gerda-Taro-Gymnasiums im Leipziger Musikviertel hat sich in ein Testzentrum verwandelt. Ab 7.45 Uhr sind zunächst rund 60 Lehrerinnen und Lehrer dran, nach und nach. In drei Metern Abstand sind die Stühle auf dem Hallenboden verteilt. „Ich finde es gut, dass es wieder losgeht – als Lehrer“, sagt Christian Schletter, kurz bevor ihm das Stäbchen durchs Nasenloch an den Rachen geführt wird. Es liegt an der Prozedur, dass ihm kurz danach ein Auge ein klein wenig tränt, nicht daran, dass er anfügt: „Als Vater einer Fünftklässlerin finde ich es bedenklich.“

Zur Galerie Zum Schulstart waren die Corona-Tests in Sachsen am Montag noch freiwillig. Für die Teststationen haben die weiterführenden Schulen ihre Sporthallen und Mensen geräumt.

Denn anders als zunächst geplant hat der Präsenzunterricht an den weiterführenden Schulen in Sachsen nach 13 Wochen häuslicher Lernzeit am Montag ohne Testpflicht begonnen. Mitte vergangener Woche hatte das Kultusministerium des Freistaats eingestehen müssen, dass so schnell nicht genug Selbsttest-Kits für die sachsenweit rund 240.000 zurückerwarteten Schülerinnen und Schüler zu bekommen und zu verteilen waren. Am geplanten Starttermin hielt die Politik trotzdem fest – nur dann eben mit Schnelltests auf freiwilliger Basis, für die anders als bei den Selbsttests Fachpersonal nötig ist. Sobald eine konkrete Schule jedoch die Selbsttests erhalten hat, sind sie dort Pflicht.

Hygiene-Regeln bleiben mit oder ohne Test wichtig

„Bis dahin vertraue ich auf unsere Hygiene-Regeln“, sagt Schletter, der Deutsch und Geschichte unterrichtet. „Aber ich fürchte trotzdem, dass die Inzidenz zu Ostern nach oben schießt.“ Als sein eigener Test endlich das negative Ergebnis anzeigt, ist er mittlerweile spät dran: Seine sechste Klasse wartet bereits im Zimmer, jedenfalls die Hälfte, die im Wechselmodell dran ist. Die unteren Jahrgangsstufen werden in Sachsen vorerst nicht getestet.

Unterricht an Leipzigs Schulen startet mit Corona Schnelltests bei Lehrern und Schülern . Untericht und Test an der Gerda-Taro-Schule in Leipzig. Ahmad Azzam testet Lehrerin Lisa Henke. Quelle: Kempner

„Trotzdem ist es gut, dass sie zurückkehren“, findet Taro-Direktor Uwe Schmidt. „Nach so vielen Wochen Digitalunterricht ist es an der Zeit für soziale Kontakte.“ Die Tests seien wichtig, „aber sie sind nicht das Nonplusultra“. Ohnehin müssten sich alle weiterhin an die Hygiene- und Abstandsregeln halten, fordert der Schulleiter. So wie Schletters sechste Klasse: Als er vor ihr steht, lobt er die Elf- und Zwölfjährigen. „Ich bin stolz auf euch, dass ihr so ruhig und geduldig gewartet habt.“ Eine Schülerin spricht er persönlich an: „Aileen, jetzt lernen wir uns endlich in echt kennen!“ Sie ist neu in der Klasse, ihre Mitschüler hat sie bis dahin nur im Digitalunterricht auf kleinen Bildchen eines Computermonitors erspäht.

Zurück im Klassenzimmer: Für die Fünft- und Sechstklässler der Gerda-Taro-Schule, wie hier bei Lehrer Christian Schletter, hat der Präsenzunterricht am Montag wieder begonnen. Quelle: André Kempner

Auf dem Stundenplan der Schülerinnen und Schüler ab Klasse 7 stand am Montag dagegen in der Taro-Schule nur ein Programmpunkt: sich testen zu lassen. Um 9.30 Uhr ist die erste Gruppe dran: 15 Zehntklässler. Bis 16 Uhr wird es gestaffelt weitergehen, rund 200 haben sich angemeldet. „In meiner Klasse lässt sich nur die Hälfte freiwillig testen“, sagt die 16-jährige Clara. Sie findet das nicht so gut: „Vielleicht ist es ein Fehler, jetzt alles gleichzeitig wieder aufzumachen, auch die Geschäfte.“ Sie seufzt. „Ich habe das Gefühl, dass die Lockerungen nicht lange anhalten.“ Am Tag darauf, am Dienstag wird sie jedenfalls im Klassenzimmer sitzen – mit der Hälfte ihrer Mitschüler, egal ob getestet oder nicht.

Malteser vor Ort in der Immanuel-Kant-Schule

Es ist Montag, kurz nach 7.30 Uhr und im Leipziger Süden strömen 600 Schülerinnen und Schüler in die Immanuel-Kant-Schule, ein Gymnasium der Stadt Leipzig. Es gibt vier separate Eingänge für jeweils zwei Jahrgangsstufen: die Jüngeren kommen schwatzend und fröhlich herein, die Älteren betreten meist einzeln das Schulhaus und nehmen schnell die Stufen ins Obergeschoss. Die Religions- und Geschichtslehrerin hat Aufsicht am hinteren Vorder- und Hintereingang, kontrolliert das Händedesinfizieren und das Tragen eines Mund- und Nasenschutzes. „Die Schüler haben ihren Schulweg nicht vergessen“, freut sie sich. Auch Hausmeister Jens Preuß versprüht gute Laune am frühen Morgen und hat für alle ein offenes Ohr.

„Der Schulstart ist überstürzt“: Heike Palluch, Leiterin des Immanuel-Kant-Gymnasiums, vermisst die Fürsorge des staatlichen Arbeitgebers. Quelle: Regina Katzer

Schulleiterin Heike Palluch wird das Geschehen am ersten Schultag genau beobachten. Circa 350 Schülerinnen und Schüler der Jahrgänge 5 bis 10 sind nach drei Monaten Homeschooling zurückgekehrt. „Die Info zur Öffnung kam sehr kurzfristig. Wir hatten Glück, schon in der Vergangenheit eine Testschule gewesen zu sein. Die derzeit stillgelegte Mensa ist unsere Teststrecke, die ab heute wieder genutzt wird“, so die 49-Jährige. Zwei Mitarbeiter vom Malteser Hilfsdienst haben ihre Arbeit aufgenommen, um die freiwilligen Tests der siebten bis zehnten Klassen durchzuführen. „In zwei Tagen sind wir durch – dank Heimvorteil“, sagt die Deutsch- und Kunstlehrerin.

Lehrer vermissen Fürsorgepflicht des Arbeitgebers

Trotz allem werden hunderte Schülerinnen und Schülern ungetestet ein- und ausgehen. Und auch dass die Lehrerinnen und Lehrer so wenig getestet werden, mache der Schulleiterin Angst. „Die Fürsorgepflicht des Arbeitgebers ist nicht deutlich spürbar. Der Schulstart zum jetzigen Zeitpunkt ist überstürzt und entspricht nicht dem aktuellen Pandemie-Geschehen“, sagt sie weiter.

Problematisch seien vor allem die klassenübergreifenden Lerngruppen in der zweiten Fremdsprache, Profil- und Sportunterricht sowie das Fach Ethik. „Die Achtklässler haben alles, mischen sich verschiedentlich in der Jahrgangsstufe“, gibt die Deutsch- und Kunstlehrerin zu bedenken. Sie hoffen trotzdem nur das Beste für den Neustart, da der Präsenzunterricht und das gemeinschaftliche Lernen sehr wichtig sind. „Mit Blick auf das aktuelle Infektionsgeschehen ist die Öffnung ein ganz heißes Eisen“, erklärt Heike Palluch. An ihrer Schule gebe es nur ein paar wenige Unterrichtsverweigerer. Damit gehe sie sensibel um, da letztendlich die Eltern die Verantwortung für die Gesundheit ihrer Kinder tragen.

Ein Allgemeinmediziner testet an der Gutenbergschule

Das Berufliche Schulzentrum Leipzig, die Gutenbergschule, hat die Test-Organisation selbst in die Hand genommen. Das hat sich ausgezahlt. „Bis jetzt läuft es so, wie wir uns das erhofft haben“, sagt die stellvertretende Schulleiterin Anne Shamsan. In Raum 10 steht Dr. Hans Christian Taut, assistiert von Sportlehrer Ronny Kurth-Rosenkranz und Sachbearbeiter Martin Ensenbach. Der Allgemeinmediziner hatte sich kurzfristig bereiterklärt, die Tests durchzuführen.

Gerade hat der 18-Jährige Junior Tatchim Wgamen das Stäbchen in die Nase bekommen. Sein Ergebnis: negativ. „Ich fühle mich nun sicherer und freue mich auf den Unterricht“, sagt der gebürtige Kameruner, der in der Vorbereitungsklasse für Ausländer Deutsch gelernt hat und seinen Hauptschulabschluss anstrebt.

Das zweite Lehrjahr der Medienkaufleute bleibt noch zu Hause

Am frühen Morgen waren zunächst 45 Lehrkräfte getestet worden, im Anschluss kamen gestaffelt die Lernenden dran. Zwei Arabisch sprechende minderjährige Schüler mussten wegen fehlender Test-Genehmigung der Eltern nach Hause geschickt werden, doch solche Fälle waren die Ausnahme.

„Zu uns kommen Menschen aus mehreren Bundesländern, weil sie nur hier beispielsweise Buchhändler oder Drucker lernen können“, betont Shamsan. „Daher ist das Risiko, das Virus mitzubringen, ungleich höher als anderen Schulen – und damit unsere Verantwortung.“ Etwas erleichternd kamen die Entscheidung beispielsweise des zweiten Lehrjahrs der Medienkaufleute hinzu, trotz Schulöffnung im Homeschooling zu bleiben, weil auch das gut funktioniere.

In der Regie von Anne Shamsan waren vergangene Woche innerhalb von nur drei Tagen knapp 700 Schülerinnen und Schüler angeschrieben oder angerufen und informiert worden – nur ein Teil eines riesigen Kraftaktes. „Nun bin ich auf die Entwicklung der Inzidenzzahlen gespannt“, sagt sie. „Wenn es so weitergeht, fürchte ich, dass Schulen nach Ostern gleich geschlossen bleiben.“

