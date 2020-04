Mittelsachsen

Fast hätte der Landkreis Mittelsachsen eine ganze Woche ohne bestätigte Neuinfektions mit dem neuartigen Coronavirus verzeichnen können. Doch dann kamen im letzten Moment am Sonntag zwei neue Fälle dazu. Damit liegt die Zahl der bisher bestätigt infizierten Mittelsachsen nach Angaben des Landratsamtes bei 243. Einer der beiden neuen Fälle trat im Altkreis Döbeln auf, wo die Gesamtzahl damit bei 77 liegt.

Verdoppelt hat sich hingegen über das Wochenende die Zahl der an den Folgen einer Infektion mit dem neuartigen Coronavirus gestorbenen Mittelsachsen. Nach bisher zwei Todesfällen meldete Landratsamtssprecher André Kaiser bereits am Samstag zwei weitere Verstorbene. „Dabei handelt es sich um eine 92-jährige Frau und einem 64-jährigen Mann – beide mit Vorerkrankung“, so Kaiser.

Von ap/DAZ