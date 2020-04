Musikwettstreit online: Würzburger Veranstalter suchen in Leipzig Nachwuchskünstler

Würzburg/Leipzig

Eigentlich sollte es die lokale Musiklandschaft stärken. Denen eine Bühne verschaffen, die es sonst eher schwer haben, ihren Kalender mit Auftritten zu füllen. Nachwuchskünstler aus dem Raum Würzburg messen sich mit anderen Bands oder Solokünstlern der Region – das Coronavirus hat die Idee platzen lassen. Zumindest zunächst.

Denn Veranstalter Niklas Griebel wollte das so nicht hinnehmen. Daraus geworden ist ein Musikerwettstreit, der nun nicht analog, sondern digital glänzen soll. Dafür sucht der 20-Jährige jetzt bundesweit kurzfristig nach Künstlern, auch in Leipzig. Ein Format zum Mitmachen, genießen und Gutes tun, das am Karfreitag über die Bildschirme flimmert.

Bundesweit statt nur lokal

Griebel selbst ist Rapper, sein Künstlername Mainact. Noch verdient er mit seiner Musik nicht so viel Geld, dass es zum Leben reicht. Nebenbei studiert er. „Und für genau solche Leute wie mich war der Contest gedacht“, sagt der Würzburger. „Dass die Newcomer eine Chance bekommen, zu zeigen, was sie drauf haben.“

Aus „Kick out the band“ wird „Kick out Corona“. Quelle: privat

Zusammen mit dem Produzenten Nico Gwozdz hat er deshalb schnell reagiert als klar wurde, dass der Musikabend in der Heimat wegen des Coronavirus platzen würde. Jetzt eben alles digital. Aus „Kick out the band“ wird „Kick out Corona“.

Stimmen aus dem Osten gesucht

Und das funktioniert so: Zwölf Künstler sollen auftreten. Alle haben in etwa zehn Minuten Zeit. Sie streamen ihren Auftritt von wo auch immer sie zugeschaltet sind. Zu sehen ist das Ganze auf den Videoportalen Youtube und Twitch. Die Zuschauer können nach den Auftritten ihre Stimme für ihren Favoriten abgeben – nur eben nicht mittels Applaus, sondern per Klick.

Aktuell sind bereits Musiker aus Köln, Schweinfurt und Bamberg dabei. Die eine oder andere Stimme aus dem Osten des Landes würde die Liste wunderbar ergänzen, findet Griebel. „Das wird eine Veranstaltung für all die, die Lust auf Konzerte hätten, aber gerade nicht dürfen. Für alle, die Bock auf neue Musik haben.“

Spendenziel: Kinderkrebshilfe

Außerdem kann während der Online-Veranstaltung gespendet werden. „Wir haben uns gedacht, wenn wir schon einmal so eine Reichweite haben, setzen wir sie ein.“ Der Großteil der Einnahmen soll an die Deutsche Kinderkrebsstiftung gehen, „ein Projekt, das immer relevant ist und derzeit vielleicht weniger im Fokus ist.“

„Kick out Corona“, 10. April, ab 18 Uhr auf Youtube und Twitch

Von Lisa Schliep