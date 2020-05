Nabu gibt Leipzigern Tipps und lädt zur Stunde der Gartenvögel

Leipzig

Es ist schon ein besonderes Ereignis, jetzt mal gegen Mitternacht zum Albrecht-Dürer -Platz an der Leipziger Arndtstraße zu laufen. Durch die Corona-Beschränkungen gibt es dann praktisch keinen Verkehrslärm. Stattdessen erklingt in die Ruhe ein Nachtigallen-Konzert, das nicht nur Zuhörer mit ornithologischen Fachkenntnissen begeistern dürfte. Es ist wie im Märchen.

Über solche Schwärmereien nur schmunzeln kann René Sievert, Leiter des Naturschutzbunds Deutschland ( Nabu) in Leipzig. „Viele Leute denken, durch den Epidemie-Shutdown kommt jetzt die Natur in die Stadt zurück, aber sie war immer da. Wir haben sie nur kaum beachtet.“

Ansturm bei Fragen zur Natur

Im Nabu-Büro an der Corinthstraße 14 gingen in den letzten Wochen so viele Anrufe und E-Mails wie noch nie ein. Ob Erdbienen oder die gerade aus dem Winterschlaf erwachten Igel – offenbar stellen sich durch die nun häufigeren Spaziergänge zahllose Fragen zum Umgang mit der Natur. Mancher sah zum ersten Mal einen Biber in der Pleiße.

An Leipziger Flüssen wie der Pleiße sind inzwischen öfter Biber zu entdecken. Quelle: Nabu/Klemens Karkow

Andere fürchteten, einheimische Fledermäuse könnten das Corona-Virus im Kot übertragen. „Mitunter ruft uns jemand auch noch nachts um halb Zwei an, um dringend mitzuteilen, dass ein toter Vogel im Park liegt und wir ihn bitte ganz schnell wegholen sollen.“

Als am 19. März die Spielplätze geschlossen wurden, gab der Nabu auf seiner Internetseite Tipps für Familien-Exkursionen in den Auenwald oder in die Parks. Die Natur lässt sich auch zu Hause, im Hof oder in der Nähe entdecken und das hilft durch die Krise, lautete das Credo.

Schwalben im Homeoffice

Um die vielen Fragen zu beantworten, hat die Leipziger Ortsgruppe auf ihrer Website inzwischen eine Rubrik „Natur & Co(rona)“ geschaffen. Dort steht zum Beispiel, warum nur Hamster hamstern sollten, dass die „Schwalben jetzt wieder im Homeoffice“ aktiv sind oder was es mit der „Corona-Krähe“ auf sich hat (Corvus corone ist der lateinische Name der Aaskrähe).

„Leipziger Fischwelt“ öffnet wieder Das Museum und Bildungszentrum „Leipziger Fischwelt“ wird am 9. und 10. Mai erstmals seit Ausbruch der Corona-Pandemie wieder geöffnet. Das teilte Friedrich Richter, Geschäftsführer beim Anglerverband Leipzig, auf Anfrage mit. Individuelle Besuche in der Engelsdorfer Straße 377 seien dann wieder (wie an jedem zweiten Wochenende im Monat) von 10 bis 16 Uhr möglich. Gruppen und Schulklassen können vorerst aber weiter nicht empfangen werden. Für das Angeln an örtlichen Gewässern hätten die vergangenen Wochen vergleichsweise wenig Einschränkungen gebracht, meinte Richter. Große Sorgen würden dem Verband aber der Stopp für die Jugendarbeit sowie für die Prüfungen zum Fischereischein bereiten. „Wir haben jetzt etwa 400 Interessenten in der Warteschleife, die schon ihren Kurs absolviert haben, aber die Prüfung bei der Dekra gegenwärtig nicht ablegen können.“ Bis zum Sommer 2020 wurden alle neuen Kurse in der Region ausgesetzt. Die geringen Niederschläge der letzten Monate würden sich bereits in Dorfteichen und Gräben bemerkbar machen – vielerorts sei der Wasserstand stark gefallen. „Wir hoffen auf viel Regen in den nächsten Wochen, damit keine Gewässer trockenfallen und notabgefischt werden müssen“, sagte Richter. Der Naturschutzbund ( Nabu) Leipzig appellierte an Angler, keine Haken oder Schnüre zurückzulassen. Diese seien sonst eine ernste Gefahr für Wasservögel. Im April wurde die Wildvogelhilfe des Nabu nach Delitzsch gerufen, weil dort einem Schwan der Angelhaken tief im Schnabelrand steckte und die Schnur um die Zunge gewickelt war. Die Retter konnten Beides erfolgreich entfernen.jr

Ebenso erklären die Naturschützer, wie man einen Baum sinnvoll gießt oder wann man es besser bleiben lässt. Und sie liefern praktische Bestimmungshilfen für Pflanzen, Insekten, Schmetterlinge und Vögel – auch zum Ausdrucken oder als App.

Zählaktion beginnt am Freitag

Das ist schon mal ein gutes Training für die größte wissenschaftliche Mitmachaktion in Deutschland. Vom 8. bis 10. Mai lädt der Nabu wieder bundesweit zur „Stunde der Gartenvögel“ ein. Mit 4592 Beobachtern allein in Sachsen wurde im letzten Jahr ein neuer Teilnahmerekord aufgestellt. „Leider können wir diesmal keine Veranstaltungen zum gemeinsamen Zählen anbieten“, sagt Sievert. „Doch wir hoffen trotzdem auf viele Meldungen. Zumal auch jeder von seiner Wohnung aus eine Stunde mitzählen kann. Das geht sogar in Quarantäne.“

Trotz einer mysteriösen Krankheit in anderen Bundesländern: Die Bestände an Blaumeisen sind in Sachsen und der Region rings um Leipzig bisher noch stabil. Quelle: Richard Schöne

Die Teilnahme funktioniert wie immer: Von einem ruhigen Plätzchen im Garten, auf dem Balkon oder vom Zimmerfenster aus wird von jeder Vogelart die höchste Anzahl notiert, die im Laufe einer Stunde gleichzeitig beobachtet wird. Die Beobachtungen können am besten online unter www.stundedergartenvoegel.de gemeldet werden, per App sowie per Telefon (am 9. Mai von 10 bis 18 Uhr: 0800-1157115).

Der Nabu Leipzig will auf seiner Internetseite „live“ über die Zwischenstände berichten, kündigt Sievert an. In der Region habe sich die Amsel-Population wahrscheinlich nun wieder vom afrikanischen Usutu-Virus erholt. Bisher gebe es auch keine Anzeichen für ein Blaumeisen-Sterben, das jüngst in anderen Bundesländern beobachtet wurde.

Schlechte Saison für Kröten

Von der Idee, den Kampf gegen den Corona-Koller mit dem Retten von Kröten zu verbinden, nahmen die Naturschützer indes bald wieder Abstand. Zwar wäre es bei Spaziergängen unter Einhaltung der Hygiene- und Abstandsvorschriften theoretisch möglich gewesen, die Kriechtiere bei ihrer Wanderung zu den Laichgewässern zu unterstützen (beim Umheben sollen die Retter sowieso Einmalhandschuhe tragen). Doch im nun schon dritten sehr trockenen Frühjahr in Folge waren 2020 nur wenige Amphibien zu sehen. „An unserer Naturschutzstation Teichhaus Eschefeld wurden früher bis zu 3000 Kröten gezählt, diesmal nur etwa 300“, so Sievert.

Die Eimer der Krötenretter blieben in diesem Frühjahr oft leer. Quelle: Nabu/Karsten Peterlein

Die Wandersaison sei jetzt vorbei. Im Grünen Bogen Paunsdorf an den Moorfrosch-Laichgewässern ließen sich 2020 gar keine Amphibien blicken. „Dabei hatten wir uns so sehr gefreut, dass das Amt für Stadtgrün und Gewässer Anfang März – nach jahrelangem Drängen – eine dauerhafte Wasserzufuhr für diese Lachen einrichten konnte.“

Wert einer intakten Stadtnatur

Er hoffe, dass die Leipziger in der aktuellen Ausnahmesituation wieder entdecken, wie wertvoll eine intakte Stadtnatur gleich vor ihrer Haustür ist, betont Sievert. „Vielleicht ist das ein Anlass, sie auch nach Corona besser zu schützen.“

