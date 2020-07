Schwarzer Humor in der Schwarzen Szene: Am Torhaus Dölitz, wo sonst zum Wave-Gotik-Treffen stets ein Heidnisches Dorf entsteht, steigt am letzten Juli-Wochenende das „Pest-Fest“. Der Mittelaltermarkt unter Infektionsschutz richtet sich trotz des ungewöhnlichen Namens an ein breites Publikum.