Am ersten arbeitsfreien Sonnabend nach den Corona-Lockerungen erlebte die Leipziger Innenstadt einen Ansturm. Läden und Eisdielen, auch der Zoo und viele Spielplätze waren gut besucht. Bei 23 Grad und Sonnenschein hielt es kaum jemanden in der Wohnung.

Viele Passanten in der Petersstraße: Fast wie vor der Pandemie sah es an diesem Sonnabend in der Leipziger Innenstadt aus. Quelle: Kempner