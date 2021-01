Nach „schrecklicher Zeit“ – Erste Zweitimpfungen in Leipzig geschafft

Leipzig

13 Todesopfer durch Corona gab es schon im Altenpflegeheim „ St. Gertrud“. Von den 60 Pflegemitarbeitern sind noch immer 43 erkrankt oder in Quarantäne. „Davon hatten nur fünf Fälle nichts mit Corona zu tun“, so der Heimleiter Klaus Mildner. Dennoch herrschte am Donnerstag Zuversicht in der Einrichtung der Caritas in Engelsdorf. Denn genau 21 Tage nach der ersten Impfrunde gegen die gefährliche Krankheit fand nun die zweite Runde statt – eine Premiere für Leipzig.

Dass die allerersten Corona-Impfungen in Leipzig am 31. Dezember 2020 im „ St. Gertrud“ stattfanden, war eher Zufall. „Es hatte nichts mit dem schweren Ausbruch einige Wochen zuvor zu tun, bei dem mehr als die Hälfte unserer 90 Bewohner infiziert wurden“, berichtete Mildner nun. Vielmehr habe er 29. Dezember einen Anruf vom DRK aus Dresden erhalten, ob man wolle und die Vorbereitungen so kurzfristig schaffe. Man wollte und man schaffte es.

Anzeige

Bundeswehr und viele Freiwillige halfen

Ohne den Einsatz von sechs Bundeswehrsoldaten in der Pflege und von über 20 ehrenamtlichen Helfern, die sich nach einem Aufruf in der Zeitung und auf Facebook spontan meldeten, wäre die Versorgung der Bewohner „in so einer schrecklichen Zeit“ nicht mehr zu gewährleisten gewesen. „Es waren Studenten dabei, auch Architekten meldeten sich, die gerade Urlaub hatten. Ich bin diesen Menschen sehr, sehr dankbar und natürlich auch unseren Mitarbeitern, die ohne Pause jeden Tag Zwölf-Stunden-Schichten schieben und höchstes Engagement zeigen“, so der Leiter.

Allererste Geimpfte fühlt sich erleichtert

Zu den Bewohnern, die ab 9 Uhr bis zum späten Nachmittag ihre zweite Injektion erhielten, gehörte auch Barbara Milde. Wie berichtet, war die promovierte Tierärztin die erste Leipzigerin, die gegen Corona geimpft wurde. „Es geht mir gut. Ich hoffe, dass ich heute Nacht auch gut schlafen kann“, erzählte die 89-Jährige bei einem anschließenden Spaziergang mit ihrer Tochter Christine Richter. „Ich fühle mich jetzt erleichtert. Ich kann Leute, die die Impfungen ablehnen, nicht verstehen.“

3500 Dosen durch Johanniter verabreicht

Ein mobiles Team der Johanniter-Unfall-Hilfe führte die Tests und Impfungen freundlich und routiniert durch. Der bürokratische Aufwand ist in der zweiten Runde nicht kleiner, weil alle Einwilligungen neu eingeholt und dokumentiert werden müssen. Dennoch haben allein die Johanniter in Leipzig nun bereits rund 3500 Einwohner immunisiert, erläuterte ihre Sprecherin Katja Morgenstern. „Neben den Zweitimpfungen gehen die Erstimpfungen weiter.“

Die Redaktion blickt zurück Das ist diese Woche in Leipzig und der Region passiert. Die LVZ ordnet ein. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Im „ St. Gertrud“ kehren in den nächsten Tagen immer mehr Pflegekräfte zurück, die ihre Erkrankung überstanden haben. „Wir sind optimistisch, in einigen Wochen wieder ein normales Heimleben bieten zu können – natürlich unter strengster Beachtung des Hygieneschutzes“, blickte Heimleiter Mildner voraus.

Von Jens Rometsch