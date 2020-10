Mehr als 900 Corona-Fälle in Leipzig Die Zahl der Neuinfektionen in Leipzig ist wieder gestiegen. Neun neue Fälle wurden am heutigen Morgen vom Gesundheitsamt gemeldet. Damit stieg die Zahl der bestätigten Fälle auf 906. Zuletzt gab es an zwei Tagen in Folge nur drei Neuinfektionen. In stationärer Behandlung sind aktuell drei Infizierte, 48 Infizierte und 301 Kontaktpersonen befinden sich in häuslicher Quarantäne. 2811 Reiserückkehrer im Beobachtungszeitraum.