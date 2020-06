Im letzten Bundesliga-Heimspiel der Saison hat RB Leipzig am Samstag 0:2 gegen Borussia Dortmund verloren. Am Nachmittag zogen Demonstrationen Richtung Augustusplatz. Am Sonntag findet Corona zum Trotz die weltweite Fête de la Musique auch in Leipzig statt. Die Lage im Liveticker.