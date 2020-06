Aktuelle News im Leipzig-Ticker: Im Leipziger Westen gibt es aktuell einen Polizei-Großeinsatz. Neue Details in der Fahrradaffäre setzen die Behörden unter Druck. Und Lok empfängt Verl zum ersten Aufstiegsspiel in die 3. Liga.

SEK-Einsatz in Leipzig-Plagwitz: „Die Person ist sicher“ +++ Neue Details zur Fahrrad-Affäre

