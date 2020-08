Leipzig-Ticker - Sturmtief „Kirsten“ rückt an +++ Sachsen will weiter lockern +++ Fünf neue Corona-Fälle in Leipzig

Die aktuellen News im Ticker: In Sachsen gelten ab kommender Woche neue Corona-Lockerungen. Neun weitere Corona-Fälle sind im Freistaat am Dienstag hinzugekommen, fünf davon in Leipzig. Und: Sturm „Kirsten“ ist im Anmarsch. Der Überblick im News-Ticker.