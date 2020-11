Der Leipziger Stadtrat will die Kultur-Szene besser unterstützen und beschäftigt sich heute mit dem Doppelhaushalt. Arbeitsamt und eine neue Initiative wollen Solo-Selbstständige stärken. Und in einem Shoppingcenter werden innovative Corona-Kameras eingesetzt. Der Überblick im Leipzig-Ticker.

Neue Masken-Kameras beim Einkaufen +++ Haushalt wird Thema im Stadtrat +++ Frost in Leipzig

Leipzig-Ticker - Neue Masken-Kameras beim Einkaufen +++ Haushalt wird Thema im Stadtrat +++ Frost in Leipzig

Leipzig-Ticker - Neue Masken-Kameras beim Einkaufen +++ Haushalt wird Thema im Stadtrat +++ Frost in Leipzig