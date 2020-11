Leipzig-Ticker - Corona: Sieben Todesfälle am Wochenende in Leipzig +++ Brandanschlag in der Südvorstadt

In Leipzig sind sieben Covid-19- Patienten am Wochenende gestorben. Eine weitere schlechte Nachricht kommt aus der Südvorstadt: Dort sind am Morgen bei einem Brandanschlag fünf Autos beschädigt worden. Die aktuellen Entwicklungen im Leipzig-Ticker.