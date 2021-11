Leipzig

Ohne Voranmeldung und solange der Vorrat reicht: Ab Mittwoch können sich Leipzigerinnen und Leipziger auch im Klinikum St. Georg im Stadtteil Eutritzsch gegen Covid-19 impfen lassen. Wie das städtische Krankenhaus am Dienstag mitteilte, würden Erst-, Zweit- und Auffrischungsimpfungen mit dem Vakzin von Biontech-Pfizer durchgeführt.

„Mit der Bereitstellung eines Impfzentrums leistet unser Klinikum einen wertvollen Beitrag zum solidarischen Zusammenleben unserer Gesellschaft und im Kampf gegen das Coronavirus“, sagte Klinikum-Chefin Iris Minde. „Mein Dank gilt allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die zum schnellen Aufbau und Betrieb des Impfzentrums beigetragen haben.“

Geöffnet ist Montag bis Freitag von 13 bis 17 Uhr

Das Impfzentrum befindet sich am Standort Eutritzsch (Delitzscher Straße 141) in der Patientenaufnahme (Haus 16, Erdgeschoss). Es wird montags bis freitags, jeweils von 13 bis 17 Uhr, geöffnet sein – also nicht an Wochenenden und Feiertagen. Impfen lassen können sich dort alle Personen ab 18 Jahre. Mitzubringen sind der Impfausweis und der ausgefüllte Aufklärungsbogen. Das Formular wird auf der Internetseite des Klinikums unter www.sanktgeorg.de bereitgestellt.

Da die Anzahl der Impfdosen pro Tag begrenzt ist, werden laut Klinikum keine Termine vergeben. Das Impfzentrum sei auch nicht telefonisch erreichbar, hieß es. Deshalb gilt: „Einfach vorbeikommen und etwas Wartezeit einplanen.“ Gespritzt werde, solange der Vorrat an Impfstoff reicht, teilte das Krankenhaus mit.

Von Klaus Staeubert