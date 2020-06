Neues Format: Notenspur vermittelt „Blind dates“ mit einem Musiker

Leipzig

Es klingt wie ein Privatkonzert: Ein Musiker, ein Zuhörer, zwei Meter Abstand. Dieses Format der 1:1 Konzerte will der Verein Notenspur nun auch in Leipzig ausprobieren. „Gewandhausmusikerinnen sind auf uns zugekommen mit der Anregung, es in Leipzig zu organisieren“, erzählt Werner Schneider, der Vorsitzende des Vereins Notenspur, der bereits vielfältige Erfahrungen mit der Notenspur-Nacht der Hausmusik hat. Doch das neue Format sei völlig anderes – eben weil es ein sehr intimes „Blind date“ mit einem Musiker oder einer Musikerin ist. Die Idee: Musiker spielen ohne Worte und ohne Gage zehn Minuten lang in einem gekennzeichneten Raum für einen Zuhörer. Was genau erklingt, ist vorher nicht bekannt und wird daher zu einem besonderen Erlebnis. Das Format sei für Sommerkonzerte im Kloster Volkenroda in Thüringen entwickelt worden. Es passe aber prima in die Corona-Zeit mit all ihren Beschränkungen. Im Kloster Volkenroda haben die 1:1 Konzerte im Jahr 2019 viele Menschen sehr berührt.

Die Sehnsucht, vor Publikum zu spielen

„Die Krisenzeit hat uns bewusst gemacht, was es für ein Geschenk ist, für Menschen spielen und ihnen Mut machen zu dürfen. Und sie hat in uns den Bürgerwillen unserer Stadt geweckt, etwas dafür tun zu können“, sagt Anne Wiechmann-Milatz, Initiatorin unter den Gewandhaus-Musikern. Sie hat am Dienstagabend bei der Premiere im Leipziger Schumann-Haus Bratsche gespielt. „Wir haben große Sehnsucht, trotz aller Widrigkeiten für unser Publikum da zu sein, im persönlichen Kontakt zu bleiben. Wir wünschen uns, dass wir die Freude live gespielter Musik vermitteln können und emotionale Momente lebendig werden. Wann immer sich die Möglichkeit ergibt, möchten wir Konzerte für Menschen spielen - das ist unser Beruf und unsere Leidenschaft“, ergänzt Kollegin Birgit Weise. Das Schumann-Haus unterstützt das Projekt gern: „Das Projekt macht in einer Zeit, in der viele Konzertsäle leer bleiben, Hoffnung auf einen Neustart“, so Geschäftsführer Gregor Nowak. „Und wir haben die Möglichkeit, Künstler zu unterstützen.“

Wie ein positiver Virus

Die 1:1-Konzerte gibt es bereits in Stuttgart, Marbach, Frankfurt, Berlin und Dresden. „Es ist gewünscht, dass sie sich wie ein positiver Virus ausbreiten“, so Anne Wiechmann. Ziel seit es, möglichst viele Konzerte bei verschiedenen Gastgebern zu ermöglichen und so einen substanziellen Beitrag zum Erhalt unserer Kulturlandschaft zu leisten. Gebeten wird um freiwillige Spenden. Der Erlös fließt in den Nothilfefonds der Deutschen Orchester-Stiftung oder in den „Leipziger Kulturfallschirm“. Damit Musiker unterstützt werden können, die durch die Corona-bedingte Absage aller Konzerte und Aufführungen ihre Einkünfte verloren haben und existenziell bedroht sind. „Die Crowdfunding-Aktion wurde für freie Kulturschaffende in Leipzig ins Leben gerufen. Nun zeigen zahlreiche Leipziger Kulturinstitutionen, Unternehmen und Künstler gemeinsam Solidarität: Sie unterstützen die Aktion mit limitierten, attraktiven Dankeschön-Angeboten und erzeugen eine stetig wachsende Aufmerksamkeit in der Stadtgesellschaft“, freut sich Franziska Franke-Kern von der Initiative Kulturfallschirm.

Interessante Orte und Privatpersonen als Gastgeber sowie eine ganze Reihe von Gewandhaus-Musikerinnen und -Musikern haben ihre Mitwirkung schon zugesagt. Diesen Freitag, Samstag und Sonntag, jeweils ab 19 Uhr, lädt das Kunstkraftwerk zu dem außergewöhnlichen Kunstformat in die atmosphärisch eindrucksvolle Maschinenhalle ein, die Wohnschrittmacher am Samstag (ab 16 Uhr) und Sonntag (ab 17 Uhr) in ihre Gemeinschaftswohnung in einem Leipziger Plattenbau. Weitere Mitstreiter – auch Musiker anderer Stilrichtungen – sind willkommen. Wer Interesse hat, kann sich auf der Homepage des Vereins Notenspur als Gast registrieren. Interessierte buchen online einen Konzerttermin, werden über die genaue Location informiert.

Alle Infos zur Anmeldung stehen auf der Webseite des Notenspur-Vereins unter https://notenspur-leipzig.de/1to1concerts/.

Von Mathias Orbeck