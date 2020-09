Die aktuellen News: Die Zahl der Corona-Fälle in Leipzig ist so stark angestiegen wie seit Wochen nicht mehr. Fast 1000 Reiserückkehrer stehen unter Beobachtung. In Pödelwitz haben Aktivisten ein Haus besetzt. Und das Programm für das Courage-Festival am Freitag steht fest. Der Überblick im Leipzig-Ticker.