Die Lage am Sonntag: In Leipzig-Holzhausen wurden am Samstag 35,6 Grad gemessen und somit der Rekordwert für den achten August gebrochen. Die Polizei ermittelt nach einem Leichenfund im Clara-Zetkin-Park-wegen Totschlags. Und: In Torgau kämpft die Feuerwehr gegen einen Waldbrand.