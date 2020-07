Aktuelle News im Leipzig-Ticker: Die Kriminalpolizei fahndet öffentlich nach einem Verdächtigen, der in der Silvesternacht in Connewitz einen Beamten geschlagen haben soll. Es gibt einen neuen Corona-Fall in der Messestadt. Und nachdem ein Radfahrer tödlich verunglückt ist, erfährt eine Online-Petition Zulauf. Die Lage am Freitag.