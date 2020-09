Die aktuellen News: In Leipzig sind mehr als 1000 Reiserückkehrer in Corona-Quarantäne. Ministerpräsident Kretschmer hält eine Verschärfung der Kontaktbeschränkungen für unwahrscheinlich. Und am Flughafen Leipzig/Halle können sich Reiserückkehrer noch mehrere Wochen lang testen lassen. Der Überblick im Leipzig-Ticker.