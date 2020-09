Die aktuellen News: Die Leipziger Messe darf am Wochenende nach ihrer Corona-bedingten Pause wieder den Betrieb aufnehmen. 100 Veranstaltungen wurden bereits abgesagt. Am Donnerstagnachmittag sorgte ein Mann mit einem Messer im Leipziger Zentrum für einen Einsatz der Polizei. Der neu entwickelte Corona-Test für zu Hause darf doch nicht in Apotheken gekauft werden. Der Überblick im Leipzig-Ticker.