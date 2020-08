Leipzig-Ticker - Corona-Neuinfektionen in Sachsen zweistellig +++ Hitzemonat in Leipzig +++ Brand in Schönefeld

Aktuelle News im Leipzig-Ticker: In Leipzig gibt es fünf neue Corona-Fälle. Der August könnte der heißeste Monat des Jahres werden. In Schönefeld hat es auf einem Firmengelände gebrannt.