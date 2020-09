Die aktuellen News: Die Leipziger Messe darf am Wochenende nach ihrer Corona-bedingten Pause wieder den Betrieb aufnehmen. Am Donnerstagnachmittag sorgte ein Mann mit einem Messer im Leipziger Zentrum für einen Einsatz der Polizei. Der neu entwickelte Corona-Test für zu Hause darf doch nicht in Apotheken gekauft werden. Der Überblick im Leipzig-Ticker.