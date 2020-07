Aktuelle News im Leipzig-Ticker: Ein Angler hat eine mutmaßliche Handgranate in der Weißen Elster nahe der Könneritzbrücke entdeckt – die Polizei hat den Bereich weiträumig abgeriegelt.

Könneritzbrücke nach Entwarnung freigegeben +++ 31-Jähriger attackiert +++ neue Buden in der City

Leipzig-Ticker - Könneritzbrücke nach Entwarnung freigegeben +++ 31-Jähriger attackiert +++ neue Buden in der City

Leipzig-Ticker - Könneritzbrücke nach Entwarnung freigegeben +++ 31-Jähriger attackiert +++ neue Buden in der City