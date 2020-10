Die aktuellen News: Bundeskanzlerin Angela Merkel berät am Freitag mit den Oberbürgermeistern der größten deutschen Städte über die aktuelle Corona-Lage, unter anderem mit Burkhard Jung. Betrüger haben es in Leipzig auf Senioren abgesehen. Außerdem sind Demos am Wochenende angekündigt. Der Überblick im Leipzig-Ticker.