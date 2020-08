Die Lage am Sonntag: Nach der Veröffentlichung eines Fotos im Fall des Leiche aus dem Clara-Zetkin-Park haben sich zahlreiche Menschen bei der Polizei gemeldet. Die Hitzewelle könnte am Sonntag für neue Rekordwerte sorgen. Und in der Südvorstadt gab es einen Einbruch in einen Spätverkauf.