Die aktuellen News: Die Stadt vermeldet mit 77 Corona-Neuinfektionen einen neuen Höchstwert – auch die Sieben-Tage-Inzidenz steigt weiter. In der Leipziger Innenstadt wurden am Freitagmorgen Maskenpflicht-Schilder montiert. Der Überblick im Leipzig-Ticker.

