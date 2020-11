Die aktuellen News: Zum 9. November werden in Leipzig Stolpersteine geputzt. Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt nach dem Wochenende auf 72,3. Die Ausschreitungen bei der „Querdenken“-Demonstration wirken in Leipzig nach. Der Überblick im Leipzig-Ticker.

Stolpersteine-Putz-Aktion in Leipzig +++ Sieben-Tage-Inzidenz über 70 +++ Kritik nach Ausschreitungen bei „Querdenken“-Demo

Leipzig-Ticker - Stolpersteine-Putz-Aktion in Leipzig +++ Sieben-Tage-Inzidenz über 70 +++ Kritik nach Ausschreitungen bei „Querdenken“-Demo

Leipzig-Ticker - Stolpersteine-Putz-Aktion in Leipzig +++ Sieben-Tage-Inzidenz über 70 +++ Kritik nach Ausschreitungen bei „Querdenken“-Demo