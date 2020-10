Leipzig-Ticker - Mittwoch erneut Warnstreiks in Leipzig +++ Corona-Kontrollen in Kneipen +++ 29 Neuinfektionen in der Stadt

Die aktuellen News: Die Gewerkschaft Verdi hat zu Warnstreiks am Mittwoch in Leipzig aufgerufen. Polizei und Ordnungsamt kontrollieren Corona-Regeln in Leipziger Kneipen. In der Stadt gibt es 29 Neuinfektionen. Der Überblick im Leipzig-Ticker.