Leipzig-Ticker - 69 neue Corona-Fälle in Leipzig +++ Schulen in Sachsen halten an Normalbetrieb fest +++ Weitere Absagen von Veranstaltungen

Die aktuellen News: Die Zahl der Corona-Fälle in Sachsen steigt stark an, die Schulen in Sachsen sollen nach den Herbstferien vorerst wieder in den Normalbetrieb gehen und die Leipziger Kultur wird während des zweiten Lockdowns weiter heruntergefahren. Der Überblick im Leipzig-Ticker.