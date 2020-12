Nach viel Verwirrung in den letzten Tagen führt Sachsen neue Vorgaben für Läden und Geschäfte ein. Wirtschaftsminister Martin Dulig musste sich in Quarantäne begeben. Und die Zahl der Neuansteckungen in Leipzig hat über das Wochenende einen neuen Höchststand erreicht. Die aktuellen Entwicklungen im Leipzig-Ticker.