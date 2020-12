Da es dem Freistaat an freien Corona-Intensivbetten mangelt, werden Patienten aus dem Risikogebiet nun in andere Bundesländer verteilt. Wirtschaftsminister Martin Dulig musste sich in Quarantäne begeben. Und die Zahl der Neuansteckungen in Leipzig hat über das Wochenende einen neuen Höchststand erreicht. Die aktuellen Entwicklungen im Leipzig-Ticker.