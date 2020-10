Leipzig

Corona scheint inzwischen allgegenwärtig. Offen für alle – sogar das Credo der Nikolaikirchgemeinde aus den Revolutionstagen vom Herbst 1989 galt an diesem 9. Oktober erstmals nicht für ein Friedensgebet. „Heute vor 31 Jahren war Montag“, begrüßte Pfarrer Bernhard Stief die aus Pandemie-Schutz-Gründen nur 250 geladenen Gäste zur Feier des historischen Datums.

„Damals saßen und standen zirka 2000 Menschen dicht an dicht gedrängt in der Nikolaikirche“, erinnerte der Pfarrer. „Die einen, um in beunruhigenden Zeiten Mut und Hoffnung zu schöpfen. Die anderen, um Hass und Zwietracht zu säen.“ Doch selbst die von Stasi und SED geschickten Agenten hätten in dem Gotteshaus die Friedensbotschaft aus der Bibel gehört – bevor es hinaus ging zu jener Demonstration von 70 000 Mutigen, die eine Diktatur gewaltfrei zum Einsturz brachte.

Kurze Ansprachen im Regen

Die Friedensbotschaft aus der Bibel könne auch heute Wege durch schwierige Zeiten weisen und Mut geben, sagte Stief. Mitunter kämen jetzt Leute in die Nikolaikirche, „die bitten, wir sollten mal wieder eine Revolution initiieren – etwa gegen die Corona-Politik der Bundesregierung.“ Die Antwort laute stets: „Keine Demo ohne Friedensgebet!“

Basil Kerski, der Direktor des Europäischen Solidarnosc-Zentrums in Danzig, hielt in der Nikolaikirche die traditionellen „Rede zur Demokratie“. Er ermunterte die Leipziger auch, sich mal in Ruhe eine „Solidarnosc-Tafel“ auf dem Augustusplatz neben der Oper anzuschauen, die an die ersten halbfreien Wahlen in Polen und an die friedliche Revolution in der DDR 1989 erinnert. Quelle: Dirk Knofe

Freilich litten auch die Veranstaltungen gestern stark unter der Pandemie. Statt Zehntausenden Besuchern in der City gab es nur ein Mini-Lichtfest im Nikolaikirchhof. In dichtem Regen sprachen dort kurz Oberbürgermeister Burkhard Jung ( SPD), Sachsens Wissenschaftsminister Sebastian Gemkow ( CDU), Annegret Janssen und Tanja Werner vom Jugendparlament und Bürgerrechtler Uwe Schwabe. Zur Verteidigung der 1989 errungenen Freiheit gehöre es, „allen intensiv entgegenzutreten, die unsere Demokratie gefährden oder abschaffen wollen“, so Schwabe. „Dabei ist es egal, ob die Angriffe von oben oder unten, von links oder rechts kommen. Wer nicht frei ist von Hass und Hetze, von Neid und Rassismus wird ein ewiger Gefangener sein.“

100 Gäste entzünden Kerzen

Nur noch etwa 100 Gäste entzündeten auf dem – zur Kontaktbeschränkung eingezäunten Platz – Kerzen. Unter ihnen waren beispielsweise Leipzigs erster Stadtpräsident Friedrich Magirius, Uni-Rektorin Beate Schücking, Landtagspräsident Matthias Rößler ( CDU), Polizeipräsident Torsten Schultze und der Bundesbeauftragte für die Stasi-Unterlagen Roland Jahn zu sehen. Außerdem eine Frau, die beim Friedensgebet eine besondere Rolle spielte. Birgit Lohmeyer erzählte dort in einem Gespräch mit Pfarrer Stief über den Umzug ihrer Familie aus Hamburg in das kleine Dorf Jamel bei Wismar. Dort sei ihre weltoffene Familie von Nazis tyrannisiert worden, habe sich aber nicht vertreiben lassen, sondern ein jährliches Musikfestival aufgebaut, bei dem bereits „Die Ärzte“ spielten. Nur 2020 fiel es aus – wegen Corona.

„Es ist das Jahr der Maske“, stellte Roland Löffler in seiner Predigt zum Friedensgebet fest. Der studierte Theologe und Chef der sächsischen Landeszentrale für politische Bildung schlug einen Bogen von den Theatern der Antike, bei denen die Schauspieler oft starre Masken trugen, um bestimmte Rollen leichter zu verkörpern, ins Heute. „Wir teilen wieder ein in Ost- und Westdeutsche, in koloniale Herren und besiegte Opfer, in Lügenpresse und freie Medien, in Bürger erster und zweiter Klasse, in wahres Volk und böse Eliten.“ Doch wer es sich in solchen Rollenverteilungen bequem macht, der verbleibe gerne in der Vergangenheit und „investiert keine Zeit in Antworten, wie wir alle die Zukunft gestalten wollen“.

Leipzig als wichtige Ausnahme

Lösungsansätze gegen das politische Auseinanderdriften Europas – ziemlich genau an der Stelle, wo einst der Eiserne Vorhang stand – könne das Besinnen auf die Bürgerrevolutionen von 1989 bieten, sagte Basil Kerski, der Direktor des Europäischen Solidarnosc-Zentrums in Danzig. In der traditionellen „Rede zur Demokratie“ wies er auf die Freiheitsbewegungen in Polen und Ungarn hin, ohne die der Sturz auch des DDR-Regimes kaum möglich gewesen wäre. „Doch die Erinnerungen der heutigen Europäer daran sind verschüttet.“ Das Gedenken in Leipzig sehe er dabei als eine wichtige Ausnahme. „Auch auf der europäischen Ebene entscheiden wir mit der Deutung der Geschichte über die Zukunft des Kontinents.“

Von Jens Rometsch