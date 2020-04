Nordsachsens Wertstoffhöfe nehmen Grünschnitt an

Taucha/Schkeuditz

Wer am Wochenende und an den von den Wetterdiensten angekündigten Frühlingstagen verstärkt im Garten tätig ist, muss die Abfälle bald nicht mehr auf dem eigenen Grundstück lagern. Wie das Landratsamt am Freitag ankündigte, sollen Nordsachsens Wertstoffhöfe schrittweise wieder geöffnet werden. Dabei appellierte Landrat Kai Emanuel (parteilos) an die Vernunft aller Mitbürger: „Das Ganze wird nur funktionieren, wenn die bekannten Regeln zu Mindestabstand und Hygiene eingehalten werden, um die Ansteckungsgefahr mit dem Coronavirus zu minimieren. Außerdem sollte jeder genau abwägen, ob es tatsächlich einen triftigen Grund gibt, den Wertstoffhof aufsuchen zu müssen, oder ob das nicht auch noch zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen kann.“

Viele zieht’s in die Gärten

Durch die Verlängerung der Ausgangsbeschränkungen und das angekündigte schöne Wetter sei damit zu rechnen, dass sich in den nächsten Tagen viele Nordsachsen vermehrt der Pflege ihrer Grünflächen, Bäume und Sträucher widmen. „Das führt im Laufe der Zeit zu erheblichen Abfallmengen, die sich auf Dauer nicht allein auf dem eigenen Grundstück verwerten oder lagern lassen“, so der Landrat zu den Hintergründen der schrittweisen Öffnung.

Vorerst nur Grünschnitt

Deshalb wird von Dienstag 7. April, bis Gründonnerstag, 9. April, zunächst nur Grünschnitt aus Privathaushalten angenommen. Am Dienstag nach Ostern, 14. April, könne dann auch anderer Abfall abgegeben werden. Öffnungszeiten und weitere Informationen seien den Internetseiten der Entsorger zu entnehmen oder würden für Taucha und Schkeuditz im Internet auf www.asg-nordsachsen.de bekannt gegeben. Weiter teilte das Landratsamt mit, dass Gewerbetreibende die bei ihrer Berufsausübung entstehenden Abfälle unverändert auf den Betriebshöfen Rechau/Zöschau und Torgau sowie den Wertstoffhöfen Lissa, Spröda und Taucha anliefern können.

Von Olaf Barth