Landesamt nach Corona-Fall: „Oberschule hat korrekt und besonnen gehandelt“

Von Normalität zu sprechen, verbietet sich angesichts der noch geltenden Corona-Schutzmaßnahmen an Tauchas Oberschule. Doch in diesem Rahmen war dann am ersten Schultag nach dem ersten Corona-Fall an der Bildungseinrichtung doch weitestgehend alles „normal“. So zumindest schildern es vor dem Schultor Jugendliche aus der 10 c, die gerade ihre schriftliche Englisch-Prüfung absolvierten. Am Mittwoch voriger Woche war bekanntlich das Gesundheitsamt des Landkreises Nordsachsen an der Schule, um alle Kontaktpersonen eines corona-infizierten Schülers ebenfalls auf das Virus zu testen. Wie berichtet, wurden keine weiteren positiven Fälle festgestellt. Wie oder wo sich der Betroffene infiziert haben könnte, ist öffentlich nicht bekannt. Das Gesundheitsamt gibt grundsätzlich aus Datenschutzgründen und zum Schutz der Betroffenen keine Informationen zu Einzelfällen heraus.

Regeln gelten unverändert

„Für uns haben sich die Grundlagen ja nicht geändert. Die Regeln sind dieselben geblieben“, sagt der 17-jährige Tim-Clemens Lange. Auf dem Schulgelände und im Schulhaus besteht Masken-Pflicht. Bestimmte Laufrichtungen müssen eingehalten und Abstandsregeln gewahrt bleiben. Lien Kühnel (16) berichtet: „Es war alles so, wie immer in dieser Zeit. Wir schrieben die Prüfungen im vorgeschriebenen Abstand voneinander ohne Mund-Nase-Schutz, die Lehrer müssen aber eine Maske tragen, wenn sie durch die Reihen gehen.“ Besonders aufgeregt oder alarmiert wegen des Corona-Falles seien sie nicht gewesen, bestätigen die Schüler übereinstimmend. „Wir sind über die Lage schnell informiert worden und wussten auch bald Bescheid, dass die Prüfung stattfindet. Manche hatten gehofft, sie fällt aus, dann hätten sie noch etwas mehr Zeit zum Lernen gehabt. Aber so haben wir es wenigstens hinter uns“, sagt Daniel Schneider (16).

An der Oberschule Taucha ist laut Landesamt nach dem Corona-Fall richtig gehandelt worden. Quelle: Olaf Barth

Professionelles Verhalten

Im Landesamt für Schule und Bildung (Lasub) wurde der Tauchaer Corona-Fall auch in der Chemnitzer Zentrale besprochen und ausgewertet, erklärt Pressesprecher Roman Schulz. „Die Schule hat nach der Information aus dem Gesundheitsamt, dass es einen an Corona infizierten Schüler gibt, besonnen und korrekt gehandelt. Die Abläufe wurden gut und genau so umgesetzt, wie es in einem solchen Fall vorgesehen ist“, bescheinigt der 60-Jährige dem Kollegium um Schulleiterin Kathrin Beer ein professionelles Vorgehen.

Sechs Schüler in Quarantäne

Auch nach seinen Informationen seien nun der erste Schultag nach dem Corona-Fall ganz normal und die Prüfungen ohne Auffälligkeiten gut abgelaufen. „Es ist jetzt, wie es ist. Ein Schüler ist krank, sechs sind in häuslicher Quarantäne. Sie müssen sich keine Sorgen machen, für sie gibt es einen Nachholtermin für die Prüfung. Sie müssen jetzt nur die Konzentration und Spannung hochhalten“, so Schulz. Generell könne bei 1400 Schulen in Sachsen, von der Grund- bis zur Berufsschule, immer mal etwas passieren, wofür die Schulen selbst nichts können. Wichtig sei aber, dass dann in den betroffenen Einrichtungen richtig gehandelt werde. In Taucha sei das der Fall gewesen.

