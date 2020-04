Nun doch: 7-Seen-Wanderung wegen Corona-Krise abgesagt

Markkleeberg

Eines der größten deutschen Wanderevents ist vom zweiten Mai-Wochenende aufs nächste Jahr verschoben worden: Die 7-Seen Wanderung, die traditionell Tausende Wanderfreunde ins Neuseenland zieht, wurde nach langem Zögern des ausrichtenden Vereins abgesagt. Mehr als 7000 Teilnehmer hätte man gerne in Markkleeberg begrüßt.

Prinzip Hoffnung ist gestorben

Die 7-Seen Wanderung ist traditionell mit Starts und Ziel in das Markkleeberger Stadtfest integriert, das am zweiten Mai-Wochenende stattfinden sollte und schon lange abgesagt ist. Vereinschef Henrik Wahlstadt von den veranstaltenden Sportfreunden Neuseenland hat auf LVZ-Anfrage vor ein paar Tagen in Bezug auf seine Veranstaltung noch vom „Prinzip Hoffnung“ gesprochen. Das ist jetzt, der Corona-Krise geschuldet, endgültig zerbrochen.

Fortbestand des Vereins steht auf der Kippe

„Die Ereignisse haben sich, seitdem der Artikel Anfang April in der LVZ erschienen ist, überschlagen“, erzählt Wahlstadt. „Obwohl wir wussten, wie gering unsere Chancen sind, haben wir bis zur letzten Sekunde am Unterfangen festgehalten.“ Jetzt liegt die offizielle Absage des Landkreises Leipzig und der Stadt Markkleeberg auf dem Tisch. Inoffiziell war die längst im Gespräch, doch auch die Homepage der Sportfreunde machte in den letzten Tagen mit Anmeldemöglichkeiten noch Hoffnung – inzwischen ist sie aktualisiert.

Henrik Wahlstadt erklärt die Hintergründe der Absage in einer Videobotschaft. „Jetzt heißt es für das Veranstalterteam, den Fortbestand des Vereins zu sichern und die Hoffnung auf Solidarität nicht zu verlieren“, betont er.

Wolfgang Flohr freut sich auf 2021

Kein geringerer als Wolfgang Flohr, der „Erfinder“ und Vater der 7-Seen-Wanderung, die er im Jahr 2004 mit 180 Wanderern ins Leben gerufen hatte, wendet sich mit einem Appell zu Unterstützung der Wanderfreunde an die Öffentlichkeit. „Lasst die einmal eingezahlten Start- und Sponsorengelder im Topf“, bittet er die bereits angemeldeten rund 5000 Teilnehmer und alle Unterstützer. „Die jeweilige Summe tut jedem einzelnen weniger weh, als dem Verein im Ganzen. Wir alle engagieren uns weiter und treffen uns 2021 zur schönsten 7-Seen-Wanderung, die es je gab.“ Er wäre selbst 2020 gerne als Wanderführer unterwegs gewesen, bei der Elsteraue-Tour von Profen nach Zwenkau sowie bei der Grenzgrabentour. Die sei äußerst spannend, macht er Lust auf das Event 2021, das er entlang des Lauerschen Grenzgrabens kompetent begleiten will.

Kein Ausweichtermin 2020

Im Jahr 2012 hat er die Veranstaltung in die Hände der Sportfreunde Neuseenland übergeben. Seitdem ist sie stetig gewachsen. Für die 17. Auflage hatte sich bereits eine Rekord-Teilnehmerzahl angekündigt. „Als Verein stehen wir jetzt vor enormen wirtschaftlichen Herausforderungen“, erklärt Henrik Wahlstadt. „Es wird uns bei allem Bemühen nicht gelingen, alle bereits entrichteten Startgelder zurückzuzahlen.“

Für die Absage habe man jedoch vollstes Verständnis – obwohl man gehofft habe, dass sich die Lage in der angespannten Situation deutlich entspannen wird. „Wir haben fest daran geglaubt, die 7-Seen-Wanderung am 8. Mai gemeinsam mit Fans, Helfern, Partnern, Sponsoren und Dienstleistern eröffnen zu können“, resümiert Wahlstadt den späten endgültigen Rückzug. Der treffe den Verein doppelt hart, da es aufgrund der immensen Organisation keinen Ausweichtermin im Jahr 2020 geben kann. „Bis zuletzt haben wir versucht, in dieser angespannten Situation enthusiastisch und vor allem optimistisch zu bleiben. Wir halten die Absage aber auch für vernünftig und erforderlich. Genau aus diesem Grund möchten wir alle Teilnehmer, Sponsoren und Dienstleister um Verständnis und Solidarität bitten“, fügt Wahlstadt hinzu.

