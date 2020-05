Das Regierungskonzept der „Bildung und Teilhabe“ für sozial schwache Familien versagt in der Pandemie. Vor Corona erhielten über 10 000 Leipziger Kinder und Jugendliche in Kitas, Schulen und Berufsschulen täglich ein kostenloses Mittagessen. Aktuell sind es 98.

