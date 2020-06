Leipzig/Altenburg

Alarmstimmung in der Gastronomie: Vier von fünf Betrieben in Sachsen können derzeit nicht kostendeckend arbeiten. Auf lange Sicht ist die Wirtschaftlichkeit vieler Gaststätten, Restaurants und Ferienwohnungsanbietern in Gefahr. Das geht aus einer Befragung des Branchenverbandes Dehoga unter 600 Einrichtungen in Sachsen hervor. Ähnlich ist die Lage auch in Thüringen. Doch nicht alle Gastronomen leiden unter dem Gästeschwund und den teils strengen Hygieneauflagen. Ein Stimmungsbericht aus der Region.

Restaurant und Café „Auszeit“ Neukieritzsch ( Landkreis Leipzig): Karsten Jacob vom Restaurant und Café „Auszeit“ in Neukieritzsch merkt, dass viele Kunden noch verunsichert sind, wenn sie vorbei kommen. „Meist geht das vorüber, wir erklären ihnen dann unser Konzept.“ Auf vollen 100 Prozent sind Jacob und sein Team trotzdem noch nicht. Die Nachfrage sei einfach noch nicht so groß, dazu kommen die abgesagten Veranstaltungen. Vielleicht geht es am August damit wieder los, erklärt Jacob. „Da schauen wir halt, was erlaubt ist und schreiben jetzt noch nicht alles in den Wind.“

Der „Auszeit“-Betreiber Karsten Jacob in seiner Küche in Neukieritzsch. Quelle: julia tonne

Krebsbachstübchen Rackwitz ( Landkreis Nordsachsen): Sebastian Berger (35), Chef des Krebsbachstübchens in Rackwitz, hat ein breites Lächeln im Gesicht. Er sei überrascht, wie gut das Geschäft angelaufen ist und inzwischen läuft. „Von Mittwoch bis Sonntag habe ich richtig viel zu tun und freue mich darüber. Die Karte wird gut angenommen, die Gäste wissen, dass es wieder eine Gaststätte in Rackwitz gibt. Es kommen aber auch viele Auswärtige. Viel läuft über Vorbestellung, auch das klappt prima. Mir geht es inzwischen so gut, dass ich händeringend nach Servicepersonal suche.“

Sebastian Berger vom Krebsbachstübchen Rackwitz. Quelle: Wolfgang Sens

Lindenklause Naunhof ( Landkreis Leipzig): Petra Fröhlich, die zusammen mit ihren Mann Andreas die Lindenklause in Naunhof betreibt, hat gute Nachrichten. Seitdem sie wieder auf halbwegs Normalbetrieb laufen, sind auch die Gäste zurück gekehrt. „Zwar noch nicht in dem Maße, aber am Wochenende ist unser Biergarten gut gefüllt. Wir sind zufrieden,“ sagt sie. Ihr Vorteil: Durch große Räume und Platz im Außenbereich mussten sie nicht allzu viele Plätze einbüßen. Einzig das Arbeiten mit Maske sei noch ungewohnt, gerade jetzt, wo das Wetter wärmer wird.

Die Gaststätte Lindenklause in Lindhardt mit den Betreibern Petra und Andreas Fröhlich. Quelle: Thomas Kube

Acapulco Leipzig: Klaus Roeder, Geschäftsführer im Leipziger Acapulco bespielt mit seinem Team eine der angesagten Kneipen auf der Karl-Liebknecht-Straße – der beliebten Gastro-Meile im Süden. Das Ambiente: mexikanisch. „Unsere Gäste sind dankbar, sie wollen zurück in die Normalität“, erzählt Roeder und zeigt sich zufrieden mit der aktuellen Entwicklung. „Am vergangenen Wochenende standen die Leute hier Schlange.“ Der Umsatz beginnt sich wieder zu normalisieren und liegt in etwa wieder bei dem in Vor-Corona-Zeiten. Das liegt sicher mit an der exponierten Lage des Acapulco – aber auch an einer unbürokratischen Regelung der Stadt Leipzig: Gastronomen dürfen ihre Freisitze erweitern. Im Acapulco konnte die Kapazität draußen so um 20 Prozent erhöht werden, berichtet Klaus Roeder.

Klaus Roeder, der Chef des Leipziger Acapulco. Quelle: Dirk Knofe

Gasthof „Zur Post“ Zschaitz ( Landkreis Mittelsachsen): Adalbert Jentzsch (65), Wirt vom Gasthof „Zur Post“ in Zschaitz: „Wir haben an keinem Tag wegen der Corona-Krise schließen müssen. Stattdessen haben wir versucht, unser Essen an die Leute auszuliefern. Wir haben jeden noch so kleinen Auftrag angenommen, um weitermachen zu können. Jetzt, wo wir wieder öffnen dürfen, kommen die Leute gern zu uns. Auch wenn der Mundschutz im Umgang mit den Gästen eher störend ist. Das Aufnehmen der Bestellungen oder Weitergeben in die Küche fällt schwerer. Grundsätzlich sind wir aber zufrieden und können uns Ende des Monats sogar zwei Wochen Urlaub gönnen.“

Adalbert Jentzsch, Gastwirt „Zur Post“ in Zschaitz. Quelle: Sven Bartsch

Ratskeller Altenburg (Landkreis Altenburger Land): In Thüringen kämpfen die Gastronomen derweil mit Bürokratie. So müssen Betreiber von Gaststätten und Kneipen seit vergangenem Wochenende die Kontaktdaten ihrer Gäste erfassen, einschließlich Beginn und Ende der jeweiligen Anwesenheit. Ein umständliches Prozedere, das Gäste abschreckt – findet Daniela Wolf, Mitinhaberin des Altenburger Ratskellers. „Wir müssen das durchsetzen, auch wenn einige Gäste das wahrscheinlich nur ungern oder gar nicht akzeptieren werden“, sagt sie. Ohne Formular dürfe sie nicht bedienen. Daniela Wolf hält die neue Verordnung der Thüringer Landesregierung in dieser Hinsicht für problematisch.

Der Ratskeller Altenburg kämpft mit der Bürokratie: In Thüringen müssen Gäste ihre Kontaktdaten in Restaurant und Kiosken und Bistros hinterlassen. Foto: Mario Jahn Quelle: Mario Jahn

Gaststätte Lindeneck Oschatz ( Landkreis Nordsachsen): Als Wirt Ulf Jungnitz (54) und sein Koch Guido Hauschild (34) am 29. Mai die Gaststätte Lindeneck das erste Mal nach der Corona-Pause wieder aufschlossen, war das ein Start ins Ungewisse. Genau vier Wochen später sagt Jungnitz: „Es läuft schlecht, die Leute haben immer noch Angst.“ Selbst jetzt noch würden für September geplante Familienfeiern storniert. Einfach so hinnehmen will das die Lindeneck-Besatzung nicht. Die Öffnungszeiten des neu gestalteten Biergartens wurden auf sieben Tage in der Woche ausgedehnt (bei gutem Wetter). Am Nachmittag ab 14.30 Uhr wird im Biergarten auch Kaffee, Kuchen und Eis serviert. Zudem setzt Wirt Jungnitz als Umsatzbringer auf den neu ins Leben gerufenen Abhol- und Lieferservice von Mittagessen an den Wochentagen. „Das Mittagsgeschäft ist zufriedenstellend, das spricht sich rum“, so Koch Hauschild, der nach acht Wochen Kurzarbeit seit dem 1. Juni wieder voll arbeitet.

Wirt Ulf Jungnitz vom „Lindeneck“ in Oschatz Quelle: Frank Hörügel

