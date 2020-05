OBM Jung warnt: „Ohne Rettungsschirm ist Krise nicht zu meistern“

Leipzig

Mit Bundeskanzlerin Angela Merkel ( CDU) war Burkhard Jung ( SPD) am Donnerstagnachmittag noch verabredet – bei einer Telefonkonferenz. Denn wenn es um die aktuelle finanzielle Situation der deutschen Kommunen geht, ist der Leipziger Oberbürgermeister als Präsident des Deutschen Städtetages gerade sehr gefragt. Und diese Lage ist aufgrund der Steuerausfälle sowie der coronabedingten höheren Ausgaben sehr schwierig. „Wirtschaftlich befinden wir uns in unserem Land in der größten Krise“, betonte Jung kurz vor der Schalte mit der Kanzlerin bei einer Pressekonferenz zur Haushaltslage der Stadt Leipzig im Neuen Rathaus. „Für die Städte und Gemeinden ist eine dramatische Situation entstanden. Ohne einen Rettungsschirm ist die Krise nicht zu meistern.“

Anzeige

Das tägliche LVZ Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Leipzig täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach

Jung lobt schnelle Hilfe aus Dresden

Dabei lobte Jung, dass der Freistaat Sachsen als eines der ersten Bundesländer diese Not erkannt und ein Programm aufgelegt habe, um diese zu lindern. Dieses Programm werde aber nicht reichen. Allein für 2020 rechnet der OBM im Leipziger Etat mit einem Defizit von 90 Millionen Euro – trotz der bereits zugesagten Hilfe des Freistaates. Die Messestadt behilft sich mit Krediten, verzichtet vorerst aber auf eine Haushaltssperre. Denn dieser Schritt wäre fatal, würde der Wirtschaft und damit auch der regionalen Wertschöpfung schaden.

Weitere LVZ+ Artikel

Leipzig verzichtet auf Haushaltssperre

„Eine Haushaltssperre würde die psychologische Spirale nur weiter nach unten treiben“, ergänzte Leipzigs Finanzbürgermeister Torsten Bonew ( CDU). 90 Prozent der Ausgaben seien ohnehin Pflichtaufgaben der Kommune – deshalb würde eine Sperre gar nicht viel bringen. Eingeführt werde stattdessen eine „Stellenbesetzungsbremse“. Freie Stellen (derzeit 205) würden nicht besetzt – ausgenommen sind beispielsweise die Stellen für Erzieherinnen, um die Kita-Betreuung abzusichern, bei der Feuerwehr sowie im Rettungsdienst. Dennoch wird Leipzig auch beim Personal sparen. Das Rathaus plant, Beschäftigte der Kulturbetriebe wie Gewandhaus und Theater der Jungen Welt ab Juni 2020 auf Kurzarbeit zu setzen.

Keine Einsparungen bei Investitionen

Bei den Investitionen will Leipzigs hingegen auf gar keinen Fall sparen. „Um die Wirtschaft zu unterstützen, müssen wir gerade jetzt Impulse setzen“, betonte OBM Jung. Dabei setzt das Rathaus auf die Karte, dass die Wirtschaft rasch wieder anspringt und damit auch die eingebrochenen Gewerbesteuern wieder steigen. Denn ab 2021/22 stehen Leipzig besonders schwierige Finanzjahre bevor, wie die Verwaltung prognostiziert. Bis Ende Juni will sie dem Stadtrat einen Kassensturz vorlegen, die Eckdaten für den Etat 2021/22 stehen frühestens im Dezember fest. Eins ist aber bereits jetzt absehbar: Bleibt der Zuschuss durch den Freistaat auf dem derzeitigen Niveau, dann droht 2022 ein Minus von 327,1 Millionen Euro. Im Jahr 2023 folgten noch einmal 468,5 Millionen Euro. Prognostiziert wird, dass Leipzig ohne weitere Hilfen bis 2022 neue Kredite in Höhe von bis zu 850 Millionen aufnehmen muss. Um das zu vermeiden, hofft die Stadt nun auf einen Rettungsschirm durch den Bund sowie weitere Hilfen vom Land.

Von Mathias Orbeck